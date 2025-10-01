El opening de Keeneland trae ocho clasificatorias para la Breeders’ Cup

Suscríbete a nuestros canales

Gana y estás dentro. Es la Breeders' Cup Challenge Series, donde los mejores pura sangre del mundo compiten por un lugar gratis en la puerta de salida del Campeonato Mundial Breeders' Cup 2025 el 31 de octubre y el 1 de noviembre en Del Mar. Con un número récord de carreras clasificatorias en todo el mundo, la serie de este año significa más que nunca, con un total de 93 stakes.

Breeders’ Cup: Keeneland anunció ocho clasificatorias

Desde 1984, los mejores purasangres del mundo han compartido en el Campeonato Mundial de la Breeders’ Cup por un lugar en la historia. Pero solo los mejores entre los mejores lo han conseguido.

Ocho carreras con premios y bolsas por un total de más de 4 millones de dólares se ofrecerán como parte de la cartelera del fin de semana del campeonato de la Breeders' Cup, entre los días viernes y domingo. En la jornada del viernes se correrá el Stoll Keenon Ogden Phoenix Stales (G2), el Jessamine S. (G2), ambas pruebas valoradas por $400 mil, y el Darley Alcibiades S. (G1) con una bolsa de $600.000. Pruebas que da un cupo directo a la Breeders’ Cup Sprint, la Breeders’ Cup Juvenile Fillies Turf, y la Breeders’ Cup Juvenile Fillies, respectivamente.

Para la jornada sabatina se disputará un cupo para la Breeders’ Cup Fillies & Mare Sprint, con la disputa del Thoroughbred Club of Amérca (G2). El Coolmore Turf Mile (G1) valorada por $1.5 millones otorgará un puesto directo para la Breeders’ Cup Mile y la Breeders’ Cup Juvenile, tendrá un cupo para el ganador del Claiborne Breeders’ Futurity (G1), prueba cotizada por $650 mil.

El domingo culmina el ciclo clasificatorio para Breeders’ Cup en este circuito con la disputa del Castle & Key Bourbon (G2) y el Judmonte Spinister (G1), que regala una plaza directa para la Breeders’ Cup Juvenile Turf y la Breeders’ Cup Distaff, respectivamente.