¡Éxito sin fronteras! Jorge Delgado se consagra como uno de los máximos ganadores venezolanos

Suscríbete a nuestros canales

Las impresionantes marcas alcanzadas por el entrenador venezolano Jorge Delgado, no solo reflejan la pasión, dedicación y el innegable talento de los venezolanos en el escenario internacional, sino que también demuestran con contundencia su creciente influencia y su valiosa contribución al avance y la evolución de un deporte con renombre y tradición mundial.

El entrenador Jorge Delgado, llegó a 400 victorias por intermedio de Sushi con la monta de K. Carmouche, en Saratoga. Este logro no solo refleja la constancia y el esfuerzo a lo largo de los años, sino también la calidad y el compromiso que ha mantenido en cada una de sus participaciones.

El joven entrenador venezolano Jorge Delgado lleva un año destacado con cifras sobresalientes en su carrera, luego de alcanzar las 400 victorias en Estados Unidos, logro que lo posiciona como el noveno entrenador nativo con más triunfos en competencias de carreras en territorio norteamericano.

El sábado 14 de septiembre, logró su primer título de la temporada y de por vida al imponerse con una carrera de diferencia frente a Chad Brown, un entrenador de gran renombre que ha ganado el premio Eclipse en cinco ocasiones.

Jorge Delgado, consigue este campeonato en Estados Unidos, en el circuito de Monmouth Park, con 21 primeros, 19 segundos y 11 terceros en 106 compromisos y producción de $649.992 para sus conexiones en el banco. Fueron 49 días de carreras en la temporada 80 del mitín de Monmouth Park.

La temporada 2025 para el entrenador Jorge Delgado, finalizó con 58 victorias con una producción de $2,397,780. Dentro de este número importante de triunfos, incluye seis pruebas stakes entre ellas el Adirondack Stakes (G3) para un total de ganancia de $957,193 para sus conexiones en el banco..