¡Hechos históricos! Cierre de temporada por todo lo alto para los venezolanos en Estados Unidos

Una vez más fueron registradas cifras sobresalientes establecidas por los atletas venezolanos, las cuales reflejan un notable desempeño y compromiso con la excelencia deportiva. Estas cifras no solo evidencian el talento y la dedicación de los competidores, sino que también marcan un punto de referencia importante dentro del contexto nacional e internacional.

Venezolanos suman nuevas hazañas

Samuel Marín, para el cierre de año llega a 200 victorias en la temporada, encima del ejemplar Jokes Up, para el entrenador José Gallegos, en el hipódromo de Tampa Bay Downs. Así mismo, consigue las 400 victorias de por vida, triunfo que fue por intermedio de Polema, para José M. Castro, en Tampa Bay Downs.

Es importante destacar que las 200 fotos logradas en la temporada lo ubican entre los 10 jinetes con 200 o más triunfos dentro de la presente temporada en Estados Unidos.

Castellano hizo historia al ser el primer jinete venezolano que se proclamó campeón en una prueba selectiva en Jamaica. En el hipódromo Caymanas Park, Rideallday logró un tiempo rápido en la carrera Mounttet Mil Invitational Grado 1, que tenía una recompensa de 300,000 dólares. Este triunfo expande todavía más su herencia y su impacto en la hípica a nivel mundial.

Cipriano Gil, también colocó su nombre entre los más destacados, tras llegar a sus primeras 100 victorias en Estados Unidos. Lo hizo con Heir to the Roar, para el entrenador venezolano Víctor Barboza Jr. en Gulfstream Park.

Junior Alvarado, se convirtió en el primer jinete venezolano en recibir el premio Meridiano de Oro como “Atleta Deportivo del Año” galardón que otorga el Bloque de Armas, para aquel deportista que destacó dentro y fuera del escenario deportivo en la temporada.

Además, consiguió el premio “Atleta del Año Masculino 2025” de parte del Circulo Periodista de Venezuela. Por vez primera en la historia de este premio que se le otorga a algún atleta venezolano.

Ismeiro Villalobos, quien registró sus primeras 100 victorias en Estados Unidos. Villalobos, se encuentra en plena consolidación de su carrera en Estados Unidos, donde ya cumple su cuarta temporada con un desempeño notable. A lo largo de este tiempo, ha mostrado una progresión constante, logrando sus mejores números hasta la fecha.

José Javier Zerpa, recordado jinete venezolano de 53 años, ganador de más de mil carreras en Venezuela, consiguió su primera victoria de carácter internacional. Divine Blue, presentada por Antonio Sano, se llevó el triunfo en el hipódromo de Gulfstream Park, Florida. Divine Blue, corrió para los colores selectivos del Stud Cairoli Racing Stable, alcanzó su primera victoria en su quinta presentación. La ganadora arrojó $11,80 al ganador.

La tercera carrera de la jornada del sábado 27 de diciembre en Tampa Bay Downs reservada para un claiming de $19,000 en distancia de 1.200 metros en pista de arena, el jinete venezolano en calidad de aprendiz Kleiner Mejías, consiguió su primera victoria en Estados Unidos, con las riendas del ejemplar Ikigai, para el entrenador Enrique Hernández.

Mychel Sánchez, encima de Carousel Queen, llega a 300 victorias en una temporada. Igualando a los venezolanos Javier Castellano y Ramón Domínguez, en los únicos en hacerlo. Esta yegua fue presentada por Scott Lake, y agenció crono de 79,3 para 1.300 metros y se corrió por un Allowance Optional Claiming por $52.000.