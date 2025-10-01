Hijo de Nyquist que costó $370.000 lideró el primer día de subastas en el Midlantic Fall Yearlings

Suscríbete a nuestros canales

Este martes fue celebrada el primer día de subasta de Yearlings de Otoño Fasig-Tipton Midlantic 2025, en la cual un trío de potros criados en Maryland encabezó las ventas, en el recinto ferial estatal de Maryland en Timonium. Con ganancias generalizadas, la venta en una sola sesión estableció un nuevo récord de venta promedio de $31,197 e igualó el récord de $20,000 de la mediana establecida en 2021.

Hijo de Nyquist fue el más costoso en las ventas del martes

Un potro de Nyquist (Hip 18) encabezó la venta al ser vendido por $370,000 a Scanlon Training & Sales, procedente de la consignación de Becky Davis. Este potro es el primer potro de Lookin Dynamic, la yegua ganadora de múltiples stakes, hija de Lookin At Lucky. El Hip 18 fue criado en Maryland por Bowman & Higgins Stable, R. Larry Johnson y RDM Racing Stable.

La potra más destacada de la sesión fue hija de Army Mule (hip 202), vendida por $210,000 a LC Racing desde la consignación de Northview Stallion Station. Hija de la yegua ganadora de Tiznow, por Hello Now, esta potra es media hermana de cuatro ganadoras de otras tantas en competir, incluyendo a la ocho veces ganadora de stakes, Hello Beautiful (Golden Lad), y a la ganadora de stakes, Hello Hot Rod (Mosler). Hip 202 fue criada en Maryland por Holly House Farm & Sycamore Hall Thoroughbreds.

Una potra de la primera generación de Corniche (Hip 17) completó las tres mejores ofertas al ser vendida por $200,000 a Robert Lambe, de la consignación de Northview Stallion Station. Esta potra es hija de la yegua ganadora de Bodemeister, por Logic of Absurdity, media hermana de la ganadora de Grado 1, Stormy Lucy, y de la madre del ganador de Grado 2, Big Runnuer, y del ganador de múltiples stakes, Shifty. Hip 17 fue criada en Maryland por Owen Kiernan (MD).

En total, 159 yearlings se vendieron por $4,960,400, un 15.7% más que el año pasado, cuando 180 yearlings se vendieron por $4,287,700. El promedio aumentó un 31%, de $23,821 en 2024 a $31,197 este año, estableciendo un nuevo récord de venta en esa categoría. (El récord anterior fue de $29,578, establecido en 2021). La mediana fue de $20,000, un 33.3% más que la mediana del año pasado de $50,000, igualando el récord establecido en 2021. La tasa de RNA fue del 19.3%.