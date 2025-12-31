Defensa animal de Estados Unidos le da con todo a Kim Kardashian

Suscríbete a nuestros canales

En plena temporada festiva, Kim Kardashian se convirtió en el centro de una intensa controversia tras publicar en sus redes sociales el tierno y polémico regalo que hizo a sus hijos por Navidad: cuatro cachorros Pomerania.

Lo que para muchos fue un momento adorable, se transformó rápidamente en un tema de debate global cuando PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) criticó duramente a la estrella por su elección y por el mensaje que esto envía sobre la compra de animales como regalos.

PETA se va encima de Kim Kardashian

Luego de la publicación de la socialité, PETA expresó que “los cachorros no son peluches”, sugiriendo que Kim desaprovechó la oportunidad de promover la adopción de animales en lugar de comprar perros de raza.

La fundadora de PETA, Ingrid Newkirk, no se contuvo al describir el gesto navideño de Kim y enfatizó la importancia de utilizar plataformas tan grandes como la suya para concienciar sobre la crisis de animales sin hogar.

En su declaración, Newkirk lamentó que Kardashian no se haya posicionado a favor de los cachorros que esperan en refugios, y más bien haya optado por ejemplificar lo que muchos consideran una tendencia superficial de regalar mascotas como si fueran juguetes.

Además de criticar el acto en sí, PETA fue más allá al proponer acciones concretas e invitó a Kim y a su hermana Khloé Kardashian, quien también regaló un perro Labrador a su familia estas mismas fechas, a involucrarse con refugios locales y fomentar la adopción.

La reacción del público

Mientras que algunos internautas defienden a Kim Kardashian alegando que su familia tiene los recursos para cuidar de los animales correctamente, muchos otros reprueban la idea de considerar a las mascotas como simples accesorios o regalos impulsivos.

En comentarios en las plataformas, la discusión se intensificó más allá de PETA, con usuarios señalando que sorprender a un niño con un cachorro sin evaluar el compromiso a largo plazo puede ser irresponsable.

Algunos señalaron históricamente que los Kardashian han tenido numerosas mascotas que han sido poco visibles con el tiempo, lo cual alimentó las críticas hacia la gestión que se les da a los animales más allá de las fotos perfectas para redes sociales.