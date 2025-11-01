La NASA "explota" en contra de Kim Kardashian por sus malos comentarios

Suscríbete a nuestros canales

La estrella estadounidense de telerrealidad, Kim Kardashian, generó un verdadero terremoto mediático al cuestionar la veracidad de la histórica misión Apolo 11 que, en 1969, llevó a los hombres al satélite terrestre.

Según relató, mientras grababa un episodio de su serie "The Kardashians" conversando con su compañera de reparto Sarah Paulson, revisó supuestas declaraciones del astronauta Buzz Aldrin en las que él aseguraba que aquella travesía, nunca existió.

Las declaraciones de Kim Kardashian

“No hubo un momento aterrador, porque no ocurrió. Podría haber sido aterrador, pero no lo fue porque no sucedió”, leyó la socialité. Con estas palabras, Kardashian dejó flotando la idea de que quizás el alunizaje nunca se llevó a cabo.

En esa misma conversación admitió que “envía teorías conspirativas todo el tiempo” a Paulson y animó a su audiencia a investigar en TikTok por su propia cuenta.

NASA replica de manera contundente

La agencia espacial no tardó en reaccionar. A través de su administrador interino, Sean Duffy, emitió un mensaje claro y directo en la red social X: “Sí, @KimKardashian, hemos ido a la Luna antes… ¡seis veces!”

En ese mismo mensaje se resaltó el programa Artemis, que prepara el retorno de astronautas al satélite bajo liderazgo estadounidense.

La respuesta fue más que una simple corrección histórica e implicó reafirmar que la exploración espacial es un tema serio y que cualquier especulación amplificada por figuras públicas puede generar una ola de desinformación.