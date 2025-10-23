Kim Kardashian sufre un aneurisma cerebral: aquí los detalles

Suscríbete a nuestros canales

La empresaria y socialité, Kim Kardashian, de 45 años, ha acariciado la fama por sus negocios, su estilo y su vida pública, pero ahora revela una batalla menos visible y profundamente personal que sorprendió al mundo.

En un avance del estreno de la séptima temporada de su serie de telerrealidad “The Kardashians”, transmitida en Hulu, Kim se somete a una resonancia magnética y comparte con su familia: “Había un pequeño aneurisma”.

Kim Kardashian fue víctima del estrés

En el mismo adelanto del capítulo, explica que, los médicos habrían señalado que la causa principal fue estrés. “Me dijeron: ‘Solo estrés’”, comenta Kim.

La relación y posterior separación de Kim con Kanye West ha sido objeto constante de atención mediática. Ahora, ella atribuye esa tensión cargada a su diagnóstico médico. En una de las escenas, Kim aparece conmovida, llorando sobre los estragos del divorcio.

“Estoy feliz de que haya terminado”, afirma. “Mi ex estará en mi vida, pase lo que pase. Tenemos cuatro hijos juntos”.

Por si fuera poco, esta crisis parece haber desatado otros males, pues, la modelo admite que volvió a padecer psoriasis, condición dermatológica que había superado, y que atribuye también al sobreestrés acumulado.

El episodio que revelará su diagnóstico también aborda cómo equilibra la maternidad de sus cuatro hijos: North (12), Saint (9), Chicago (7) y Psalm (6)­­, sus estudios de derecho, su imperio de belleza y su vida en el tablero público.

¿Qué es un aneurisma cerebral?

Un aneurisma cerebral es una dilatación anormal de un vaso sanguíneo en el cerebro y puede permanecer asintomático hasta que se rompe. En el caso de Kim, se detectó antes de que ocurriera una catástrofe mayor, lo cual es una ventaja destacable.

Según los especialistas, los factores de riesgo incluyen hipertensión, tabaquismo, genéticos y también cargas extremas de estrés físico o emocional.