Kim Kardashian lanza a la venta una tanga con vello púbico

Suscríbete a nuestros canales

Kim Kardashian ha innovado con el lanzamiento de una tanga con vello público que está a la venta bajo su marca SKIMS, a través de su página web. La tanga exclusiva para mujeres generó controversia y no ha contado con la aprobación del público.

La empresaria y socialité cambió el juego en el mercado de ropa íntima para mujeres con su más reciente modelo que lleva por nombre Faux Hair Micro String Thong o The Ultimate Bush, disponible desde ya en la web la marca.

Hecha con mechones de vello púbico sintético en la parte frontal de la prenda, este nuevo producto de Kim combina varias texturas y tipos de vellos púbicos que va desde rizados hasta lisos. Además, cuenta con una gama de tonalidades desde el negro hasta el rubio.

Costo de la tanga de vello púbico

El lanzamiento al mercado de la tanga vello público de Kim Kardashian tiene un precio de $32,00, tal como refleja la página, en donde puedes elegir el color y el tipo de textura de preferencia.

Para éxito de la socialité su producto fue todo un éxito ya que se encuentra agotado de manera online y física en su tienda, sin embargo, es posible que no esté de nuevo a la venta porque forma parte de una edición limitada.

Una publicidad ingeniosa

Para promocionarla, Kim Kardashian lanzó una campaña inspirada en los programas de concursos de los años 70.

En el video, un mensaje dice: “Tu alfombra puede ser del color que quieras”, haciendo un guiño al diseño del producto.