El legado de Albert Pujols: Factor clave en su posible carrera como mánager en MLB

Suscríbete a nuestros canales

El futuro miembro del Salón de la Fama, Albert Pujols, podría estar cerca de asumir un nuevo rol en las Grandes Ligas. Recientes reportes indican que la leyenda dominicana se ha reunido con la gerencia de Los Ángeles Angels para discutir la vacante de mánager, lo que lo posiciona como un fuerte candidato para dirigir al equipo.

La posible incursión de Pujols en el banquillo de la MLB, específicamente con la novena californiana, donde jugó durante 10 temporadas (2012-2021), está impulsada en gran medida por su impresionante trayectoria como jugador.

El Legado Inigualable de Pujols como Jugador

La "Máquina" ostenta un récord que subraya su candidatura: es el único jugador en la historia de la MLB en iniciar su carrera con una década de temporadas espectaculares, logrando en cada una de ellas al menos:

Promedio de Bateo de .310

30 Home Runs

100 Carreras Impulsadas (RBI)

Durante este período (2001-2010), Pujols dejó una línea ofensiva estelar de .331/.426/.624, acumulando un total de 1,900 hits, 408 jonrones y 1,230 carreras impulsadas. Este dominio absoluto también se tradujo en reconocimientos como el Novato del Año de la Liga Nacional (NL) en 2001, y tres premios al Jugador Más Valioso (MVP) de la NL.

Una Transición con Precedentes

Estas estadísticas históricas no solo reafirman el lugar de Pujols como uno de los bateadores más completos y productivos de todos los tiempos, sino que también servirían como un poderoso argumento para liderar el clubhouse.

Además, su reciente experiencia como mánager de los Leones del Escogido en la liga invernal dominicana, sumada a su rol de instructor especial con los Angels tras su retiro en 2022, refuerza su perfil. Si bien la superestrella dominicana ha sido también nombrado mánager de la Selección de República Dominicana para el Clásico Mundial de Béisbol, ha dejado entrever que la oportunidad de dirigir en la MLB sería una prioridad.