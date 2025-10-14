MLB: Polémica arbitral enciende la Serie de Campeonato de la Liga Americana

Suscríbete a nuestros canales

La Major League Baseball (MLB) se encuentra en medio de una creciente controversia a medida que la designación del umpire Alfonso Márquez como árbitro principal (home plate umpire) para el Juego 4 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana (ALCS) ha generado críticas y preocupación en la comunidad beisbolera, basándose en su rendimiento estadístico de la temporada.

Márquez ostenta una de las tasas de acierto (correct call %) más bajas entre los umpires que han trabajado consistentemente detrás del plato esta temporada. De 83 umpires que oficiaron en 10 o más juegos como árbitro principal, solo tres tuvieron un porcentaje de llamadas correctas inferior al de Márquez, situándolo en el puesto 80 de 83 en el ranking.

La designación de un umpire con un ranking tan bajo para una posición crucial en un juego de postemporada de alta importancia ha encendido el debate sobre el proceso de selección de la MLB para los playoffs. La exactitud de las llamadas de strikes y bolas es fundamental en la postemporada, donde cada lanzamiento puede alterar el curso de un juego.

Veterano pero errado

Si bien Alfonso Márquez es un veterano de las Grandes Ligas, con una carrera que lo ha llevado a oficiar en múltiples Series Mundiales y Series de Campeonato de Liga, y fue el primer jefe de cuarteta nacido en México en la historia de la MLB, su rendimiento reciente detrás del plato ha sido objeto de escrutinio. Reportes de años anteriores, incluido un análisis de su actuación en el Juego 3 de la Serie Mundial de 2023 donde fue catalogado con una de las peores tasas de acierto del playoff, han avivado las dudas sobre su consistencia.

La polémica pone de relieve las continuas tensiones en el béisbol en torno a la precisión del arbitraje humano, especialmente en una era donde la tecnología ofrece datos inmediatos y detallados sobre la zona de strike.

Los equipos que se enfrentarán en el Juego 4 de la ALCS estarán sin duda atentos a las decisiones detrás del plato de Márquez, mientras que la afición y los analistas debaten si la liga prioriza la experiencia sobre las métricas de rendimiento al asignar a los umpires para sus juegos más importantes.

El desempeño de Márquez será seguido de cerca, y cualquier error controvertido probablemente intensificará las llamadas para una mayor rendición de cuentas o, incluso, la adopción de un sistema automatizado de strike y bola (ABS) en el futuro cercano.

