¿Cuál es el proceso para ser umpire en Grandes Ligas?

Tras el debut de Jen Pawol como la primera mujer en ser umpire en Grandes Ligas, daremos un poco a conocer como es el proceso para llegar a cumplir este rol en el mejor beisbol del mundo. Este es uno de los trabajos más complicados seguramente en el mundo deportivo y como todo en esta vida, requiere de conocimientos y mucha preparación.

El camino para convertirse en árbitro de Grandes Ligas comienza en los MLB Umpire Camps, programas gratuitos que se celebran varias veces al año en distintas ciudades de Estados Unidos. En estos eventos, los aspirantes reciben instrucción básica, realizan pruebas prácticas y son evaluados por instructores experimentados, incluidos exárbitros de MLB. La meta es identificar talento con potencial para seguir avanzando en la carrera arbitral.

Los participantes que se destacan en estos campamentos son invitados al Prospect Development Camp, una instancia más exclusiva que se desarrolla durante cuatro semanas en Vero Beach, Florida. Allí, los futuros árbitros reciben formación intensiva en mecánica, reglas y toma de decisiones bajo presión, todo con los gastos de estadía y capacitación cubiertos. Este paso es clave, pues pone a prueba no solo el conocimiento, sino también la resistencia física y mental de los candidatos.

Escuelas profesionales y certificación

Superada la etapa de desarrollo, el siguiente desafío es ingresar a una de las dos escuelas profesionales avaladas por MLB: la Minor League Baseball Umpire Training Academy o la Harry Wendelstedt Umpire School. En estas instituciones, los aspirantes perfeccionan sus habilidades con un plan de estudios riguroso que combina teoría, práctica en el campo y simulaciones de situaciones reales de juego.

El rendimiento en estas escuelas determina quiénes obtendrán la oportunidad de iniciar su carrera en las Ligas Menores, la antesala de las Grandes Ligas. Así, desde un campamento gratuito hasta un entorno profesional altamente competitivo, el proceso de formación de un árbitro de MLB es un recorrido exigente, diseñado para asegurar que solo los mejores lleguen al máximo nivel.