MLB: ¿Cuánto gana un umpire en las Grandes Ligas? (+Detalles)

En el beisbol de las Grandes Ligas, los jugadores acaparan los reflectores, los batazos hacen levantar a los fanáticos de sus asientos y los pitchers imponen respeto desde el montículo. Sin embargo, en medio de la acción, hay un grupo esencial para el desarrollo del juego: los umpires.

Con su uniforme negro y su mirada fija en cada jugada, estos árbitros son responsables de impartir justicia en el terreno, aunque pocas veces reciban reconocimiento.

La presión de decidir en fracciones de segundo

Los umpires de la MLB viven bajo una constante lupa. Cada strike, bola u out puede generar controversia entre fanáticos, jugadores y personal del staff técnico. En una era donde la tecnología permite revisar cada jugada cuadro por cuadro, los errores humanos se vuelven virales en segundos, mucho más con la influencia de las redes sociales.

A pesar de ello, el beisbol sigue confiando en el criterio humano para tomar decisiones en el diamante.

La crítica hacia estos profesionales es constante, especialmente cuando una mala decisión cambia el rumbo de un juego e incluso de una temporada. Pero hay que recordar que, aunque sus fallos sean más notorios que sus aciertos, los umpires también son parte esencial del espectáculo.

Foto: MLB

¿Cuál es el salario de un umpire en la MLB?

A pesar de no ser las estrellas del show, los umpires reciben una compensación considerable por su labor. De acuerdo con una publicación en X del periodista Fernando Álvarez, el salario anual de un juez de la Gran Carpa varía entre 150,000 y 450,000 dólares, dependiendo de su experiencia y años de servicio.

Este rango salarial refleja el nivel de exigencia y preparación que requiere el cargo. Un umpire de Las Mayores no solo debe tener vasto conocimiento del reglamento, sino también mantenerse en excelente forma física y psicológica para soportar viajes constantes, presión mediática y la responsabilidad de cada decisión que toma.