Cattleya Stakes conquistado: El japonés Santono Voyage se apodera de 10 puntos y traza su camino para el Kentucky Derby

El primer stakes del Japan Road al Kentucky Derby se disputó en la madrugada de este sábado 29 de noviembre (hora de Venezuela) el Cattleya Stakes en el Hipódromo de Tokio, a la altura de la novena competencia, en distancia de la milla (1.600 metros) pista en grama y con una nómina de 12 ejemplares dosañeros.

Cabe acotar que este Stakes es clasificatoria para la carrera de las rosas, por medio de las siguientes puntuaciones: 10 para el primer lugar, 5 el segundo lugar, 3 el tercer lugar, 2 el cuarto lugar y 1 para el quinto lugar

Satono Voyage: Victoria Suma 10 puntos Kentucky Derby

El ganador fue para el japonés dosañero Satono Voyage (número 4), conducido por Keita Tosaki y entrenado por Hiroyasu Tanaka, que tuvo una buena partida al estar cerca de los punteros Purnabhadra (número 10) y Hiruno Puglia (número 6) en casi todo el recorrido.

En plena recta final Satono Voyage salió por centro de pista a comandar el Stakes aun con el acoso de Arcadia Café (número 5) que se venía por dentro, pero eso no fue impedimento para Satono Voyage avanzara con gran velocidad para cruzar la meta en franca ganancia.

El tiempo final de la prueba fue de 1:37’’4 para la milla del recorrido.

Tras culminar la competencia, el entrenador del potro ganador admitió que no estaba seguro de la capacidad de su pupilo para mantener el impulso: “No yo, el jinete (Keita Tosaki) confiaba en la carrera”.

Cuando se le preguntó sobre el Kentucky Derby (G1), Tanaka dijo: "No es fácil decir en este momento que tenemos ese objetivo. Antes de la carrera, pensamos que, si él funcionaba bien, consideraríamos el Derby saudí. Él tiene mucho potencial y estamos felices de estar aquí con él hoy (sábado)".

Con esta victoria Santono Voyage obtuvo los 10 puntos de clasificación seguido de Don Erectus con 5 puntos para el segundo lugar, Arcadia Café en el tercer lugar con 3 puntos, Every Possible para el cuarto lugar con 2 puntos y completa la pizarra Ho O Luxor con 1 punto.