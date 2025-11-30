LVBP

Resultados de la LVBP en la jornada de este sábado 29 de noviembre

Sabado, 29 de noviembre de 2025 a las 11:22 pm

Magallanes y Tiburones siguen con su buena racha 

La jornada de este fin de semana en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional estuvo sumamente interesante y por ende, hay que repasar cómo quedaron los resultados en las distintas plazas.

En esta oportunidad, nuevamente hubo varios duelos directos y hay que resaltar lo hecho por los Navegantes del Magallanes, también por los Tiburones de La Guaira, quienes extendieron su racha de victorias.

Tigres llegó a 20 victorias:

Los Tigres de Aragua consiguieron su victoria número 20 de la campaña, tras superar a la novena de Caribes de Anzoátegui con marcador de 8 carreras por 3 en el primero de una miniserie de dos desafíos en el estadio Alfonso "Chico" Carrasquel.

Magallanes doblegó a Bravos: 

En el segundo choque de la jornada, los Navegantes del Magallanes sumaron su quinta victoria de forma consecutiva, luego imponerse en el duelo de batazos 8 carreras por 6 a los Bravos de Margarita en el estadio José Bernardo Pérez.

Tiburones triunfa contra Leones:

Por su parte, Ronald Acuña montó el "show" en el estadio Universitario y comandó la remontada de los Tiburones de La Guaira, quienes superaron 5 carreras por 3 a los Leones del Caracas.

Cardenales castigó a Las Águilas:

En el último encuentro de la jornada sabatina, los Cardenales de Lara desplegaron toda su ofensiva, para propinarle una paliza 10 carreras por 0 a las Águilas del Zulia en el estadio Luis Aparicio El Grande.

