Ronald Acuña "prendió" el Universitario y le dio el triunfo a Tiburones ante Leones

Suscríbete a nuestros canales

En su segundo encuentro de la temporada, Ronald Acuña Jr., sí logró ver más pitcheos y lo aprovechó al máximo, tras guiar la remontada de Tiburones contra los Leones del Caracas.

La novena litoralense logró imponerse 5 carreras por 3 ante unos "Melenudos" que desperdiciaron una ventaja de tres anotaciones.

Resumen:

Los dirigidos por José Alguacil picarona adelante con un vuelacercas solitario de Harold Castro en la alta del tercer episodio y sumaron las otras en el cuarto, con batazos remolcadores de José Rondón y Wilfredo Tovar.

No obstante, el descuento de los Escualos llegó en la baja del quinto inning, con el primer cuadrangular de la campaña, para el bigleaguer Ronald Acuña. Posteriormente, igualaron las acciones con un doblete de Sebastián Rivero un episodio más tarde.

Con el choque empatado, el grandeliga Adbert Alzolay hizo su debut en el octavo episodio y nuevamente la "Bestia" se encargó de ser la figura, está vez con un sencillo al jardín central que trajo la de irse arriba (4-3) , para los locales. La quinta anotación entró por wild pitch.

El triunfo fue para Rafael Cova (1-1), la derrota para Alzolay (0-1) y Arnaldo Hernández (4) se encargó de poner el candado con tres ponches, aunque se le embasaron dos hombres.

Con esta victoria, los "Salados" igualaron la tercera posición de la tabla con récord de 19-18, mientras que Leones pasó al último lugar con balance de 16-19.

Jornada de Ronald Acuña:

El MVP de la zafra 2023 en Las Mayores, finalizó la jornada de 4-3, con bambinazo, dos empujadas, una anotada y un boleto; poniendo su promedio de bateo en .500.