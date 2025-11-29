Leones desplegó su poder en el último inning y doblegó a Caribes

Suscríbete a nuestros canales

En un desafío que estuvo demorado por las malas condiciones climáticas y culminó cerca de las 2:00am, los Leones del Caracas reaccionaron en el último episodio, para superar a Caribes de Anzoátegui con pizarra de 13 carreras por 8 en el estadio Alfonso "Chico" Carrasquel y de esa manera, dividieron en la miniserie de dos desafíos (1-1).

El compromiso fue de "toma y dame" y en el momento que se detuvo los capitalinos estaban arriba con pizarra parcial de 4-2, no obstante, después de que Caracas anotara dos veces más, la "Tribu" reaccionó con un rally de seis carreras en la parte baja del quinto tramo, para voltear las acciones 6-8.

Leones le devuelve el favor a Caribes:

Sin embargo, un vuelacercas en el octavo episodio de Rene Pinto le dio esperanzas nuevamente a los "Melenudos", quienes esperaron hasta el último episodio, para devolverle la jugada a los locales.

Esto motivado, a qué los de José Alguacil hilvanaron una seguidilla igualmente de seis en su última oportunidad del juego, iniciando con un "back to back" protagonizado por Lenyn Sosa y Aldrem Corredor que volteó el compromiso, tomando un sorpresivo rumbo de ahí en adelante.

Ricardo Rodríguez se encargó de los últimos tres outs sin preocupaciones en la baja del noveno. El triunfo quedó en manos de Norwith Gudiño (2-1) y la derrota quedó a nombre de Yoelvin Silven (2-2).

De esta forma, la novena de Leones niveló su balance en la presente semana (2-2) y su récord es de 16-18 en toda la ronda regular, ubicados en el sexto puesto de la tabla de posiciones.