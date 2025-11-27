Hipismo

¡El desafío definitivo en Tokio! Descubre la lista completa de nominados a la Japan Cup 2025 que electrizarán el domingo

Se trata de una de las carreras más importantes del país nipón

Por

Jesús R. Cárdenas J.
Jueves, 27 de noviembre de 2025 a las 12:49 pm
Foto: en.netkeiba.com
La Japan Cup es una carrera organizada por la Asociación de Carreras de Japón (JRA), una carrera internacional de Grado 1 para caballos mayores de tres años. La Japan Cup es la primera carrera de clasificación internacional que se creó en 1981 en el Japón.

Caballos históricos han participado en la Japan Cup 

Hubo varios caballos notables de todo el mundo en la Japan Cup, incluido el ganador del premio al Caballo del Año de EEUU John Henry, los ganadores del Premio Arco de Triunfo, Tony Bin, Montjeu, Danedream y Solemia. El primer caballo japonés en ganar la Japan Cup fue Katsuragi Ace en 1984.

La JRA y Longines acordaron un contrato de asociación para promover la Japan Cup en 2014.

La yegua Almond Eye estableció el tiempo récord mundial de 2400 metros, con el crono de 2:20.6 en 2018. Es una de las más grandes corredoras japonesas de todos los tiempos.

La Japan Cup del pasado año 2024 fue una apoteósica victoria para el ejemplar japonés Do Deuce.

A través de la cuenta de red social X de Rafael Vicente Salas, publicó el listado de ejemplares que participará en los 2.400 metros del Japan Cup (Gr1), a disputarse el día domingo 30 de noviembre del 2025 en el Hipódromo de Tokio pautada para las 2:40 am (Hora de Venezuela).

Uno de los candidatos que más suena en el irlandes  Calandagan, ganador de tres carreras de Grupo 1 en lo que va del año, quien culminó su temporada de carreras europeas con una victoria en el Champion Stakes (G1), ganador como Caballo del Año y Caballo Maduro, en la 35ª edición de los Premios Cartier de Carreras, celebrada el pasado 19 de noviembre en el Hotel Dorchester de Londres, además de los ejemplares japoneses que serán los fuertes rivales: Croix Du Nord y Shin Emperor.

Estos son los 19 ejemplares nominados a la Japan Cup de 2025 a disputarse este domingo:

Caballo Edad/Sexo Peso(kg) Jockey
Masquerade Ball  3C 56 C.Lemaire.
Croix Du Nord 3C 56 Y.Kitamura.
Danon Decile  4H 58 K.Tosaki
Calandagan  4G 58 M.Barzalona
Tastiera 5H 58 D.Lane.
Shin Emperor 4H 58 R.Sakai.
Justin Palace 6H 58 C.Demuro.
Durezza 5H 58 A.Pouchin.
Brede Weg 5M 56 T.Marquand.
Deep Monster 7H 58 K.Matsuyama.
Admire Terra 4H 58 Y.Kawada
Yoho Lake 7H 58 M.Iwata.
Sunrise Earth 4H 58 K.Ikezoe
Seiun Hades 6H 58 A.Tsumara
Danon Beluga 6H 58 D.Sasaki.
Struve 6G 58 --
Ho O Biscuits 5H 58 Y.Iwata.
Sun Stockton 6H 58 M.Matsuoka.
Cosmo Kuranda 4H 58 Y.Tannai.

 

