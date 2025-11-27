¡El desafío definitivo en Tokio! Descubre la lista completa de nominados a la Japan Cup 2025 que electrizarán el domingo

Suscríbete a nuestros canales

La Japan Cup es una carrera organizada por la Asociación de Carreras de Japón (JRA), una carrera internacional de Grado 1 para caballos mayores de tres años. La Japan Cup es la primera carrera de clasificación internacional que se creó en 1981 en el Japón.

Caballos históricos han participado en la Japan Cup

Hubo varios caballos notables de todo el mundo en la Japan Cup, incluido el ganador del premio al Caballo del Año de EEUU John Henry, los ganadores del Premio Arco de Triunfo, Tony Bin, Montjeu, Danedream y Solemia. El primer caballo japonés en ganar la Japan Cup fue Katsuragi Ace en 1984.

La JRA y Longines acordaron un contrato de asociación para promover la Japan Cup en 2014.

La yegua Almond Eye estableció el tiempo récord mundial de 2400 metros, con el crono de 2:20.6 en 2018. Es una de las más grandes corredoras japonesas de todos los tiempos.

La Japan Cup del pasado año 2024 fue una apoteósica victoria para el ejemplar japonés Do Deuce.

A través de la cuenta de red social X de Rafael Vicente Salas, publicó el listado de ejemplares que participará en los 2.400 metros del Japan Cup (Gr1), a disputarse el día domingo 30 de noviembre del 2025 en el Hipódromo de Tokio pautada para las 2:40 am (Hora de Venezuela).

Uno de los candidatos que más suena en el irlandes Calandagan, ganador de tres carreras de Grupo 1 en lo que va del año, quien culminó su temporada de carreras europeas con una victoria en el Champion Stakes (G1), ganador como Caballo del Año y Caballo Maduro, en la 35ª edición de los Premios Cartier de Carreras, celebrada el pasado 19 de noviembre en el Hotel Dorchester de Londres, además de los ejemplares japoneses que serán los fuertes rivales: Croix Du Nord y Shin Emperor.

Estos son los 19 ejemplares nominados a la Japan Cup de 2025 a disputarse este domingo: