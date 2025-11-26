Los sensacionales Romantic Warrior, Ka Ying Rising y Voyage Bubble están listos para el LONGINES Hong Kong International Races

Suscríbete a nuestros canales

Luego de una gran jornada del pasado 23 de noviembre en Sha Tin, con las preparatorias para esta jornada internacional de carreras, en la cual habrá una colección de caballos de clase mundial liderada por Romantic Warrior, Ka Ying Rising, Voyage Bubble, Calandagan, Soul Rush, Satono Reve, Los Angeles, Al Riffa, Sosie y Docklands ha sido seleccionada para competir en las LONGINES Hong Kong International Races (HKIR) de 130 millones de dólares de Hong Kong (Aprx US$16.5 millones) en Sha Tin el domingo 14 de diciembre.

Romantic Warrior encabeza la LONGINES Hong Kong Cup (Gr.1)

El evento principal recibirá a 22 competidores visitantes, mientras que el campeón mundial Romantic Warrior busca convertirse en el primer cuatro veces ganador de la LONGINES Hong Kong Cup después de las victorias en 2022, 2023 y 2024. Esta prueba es uno de los eventos más importantes del calendario mundial de carreras en Hong Kong.

Su gran rival será el tres veces ganador del Grupo 1 y actualmente el caballo mejor valorado del mundo, Calandagan, entrenado por Francis-Henri Graffard, y también a su compañero de cuadra, Quisisana. La dupla de Graffard se enfrentará al doble ganador del Grupo 1, Bellagio Opera, así como a Rousham Park, Lord Del Rey y Galen, entrenado por Joseph O'Brien.

Ka Ying Rising lidera la LONGINES Hong Kong Sprint (Gr.1)

El mejor velocista del mundo, Ka Ying Rising, buscará extender su racha ganadora con una segunda victoria consecutiva en el LONGINES Hong Kong Sprint. Ka Ying Rising ostenta el récord de Sha Tin en los 1200 m (1 m 07,20 s), y tras ganar el G1 The Everest (1200 m), regresó a casa con un rotundo éxito en el G2 BOCHK Private Banking Jockey Club Sprint (1200 m), dotado con 5,35 millones de dólares de Hong Kong.

Satono Reve, escolta del pasado año Ka Ying Rising, intentará nuevamente conquistar el título del sprint junto con su compañero Win Carnelian, quien se impuso en el Sprinters Stakes G1 en 1.200 metros de septiembre. Khaadem, dos veces ganador del Royal Ascot Grupo 1, también compite en el LONGINES Hong Kong Sprint.

Voyage Bubble, guía la LONGINES Hong Kong Mile (Gr.1)

El héroe de la Triple Corona, Voyage Bubble, llega a defender su corona en la LONGINES Hong Kong Mile, tras el segundo lugar en la BOCHK Jockey Club Cup Gr2, detrás de Romatic Warrior el pasado 23 de noviembre. Estará acompañado con el vencedor del BMW Hong Kong Derby 2024, Massive Sovereign.

También está Galaxy Patch que ganó la BOCHK Private Wealth Jockey Club Mile Gr2 de Hong Kong $5,35 millones con la monta de James McDonald. Soul Rush que fue su escolta, y que derrotó a Romantic Warrior en el G1 Dubai Turf 2025 buscará reivindicarse. Helios Express hace otro intento por conseguir el título junto con Tomodachi Kokoroe, Lucky Sweynesse, Raging Blizzard, Fast Network, Lucky With You, Wunderbar, Beauty Waves y Divano.