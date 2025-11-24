Un hito inalcanzable: Romantic Warrior llegó a esta asombrosa suma de dinero tras su triunfo en la BOCHK Jockey Club Cup

Suscríbete a nuestros canales

Indudablemente, los récords están hechos para romperse. No obstante, Romantic Warrior está elaborando un libro de hazañas que ningún otro ha logrado establecer y que está dejando huellas en el camino para que, quizás en un futuro no tan próximo, puedan ser derrumbadas.

Romantic Warrior, hizo un regreso triunfal después de 232 días sin correr y lo hizo de manera impecable y solvente en el hipódromo Sha Tin este domingo hacia una victoria en la Copa BOCHK Jockey Club G2 de HK $ 5,35 millones en distancia de 2.000 metros con la monta del jinete James McDonald y el entrenador Danny Shum.

Romantic Warrior, ganador del Premio Longiness como el Mejor Caballo del Mundo en pista de grama. Además, conceptuado como el Caballo más rico del globo terráqueo aumentó sus ganancias luego de ganar por tercera vez la Copa BOCHK Jockey Club Cup después de las victorias en 2022 y 2024. De manera que lo convierte en el único ejemplar en lograr esta hazaña.

El hijo de Acclamation, llegó a esta carrera con una marca de 214,70 millones de dólares de Hong Kong, en ganancias lo que representan 28.595.253 en dólares americanos.

Romantic Warrior, campeón mundial de Hong Kong, China, ahora con su victoria ganó HK$3.006.500 (aproximadamente $385.000 USD) por lo que elevó sus ganancias récord mundiales a HK $ 217,7 millones, engrandeciendo su producción a 28.980.253 dólares americanos.

Ahora, Romantic Warrior tendrá en la mira su un cuarto triunfo consecutivo en la LONGINES Hong Kong Cup G1 en 2.000 metros, con un valor récord de 40 millones de dólares de Hong Kong en las LONGINES Hong Kong G1 en el festival International Races del 14 de diciembre con un valor de 130 millones de dólares de Hong Kong.