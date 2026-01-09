¿De qué murió James Ransone? Se conoce la verdad sobre el final del actor de “It”

Suscríbete a nuestros canales

La industria del entretenimiento está de luto tras la confirmación oficial de la causa de la muerte del querido actor, James Ransone, conocido por sus papeles memorables en “The Wire”, “It: Chapter Two” y otras franquicias del cine y la televisión.

A casi un mes del trágico final se conocen nuevos detalles que arrojan luz sobre una tragedia que ha conmovido a miles de admiradores en todo el mundo.

Así murió el actor de Hollywood

El Departamento de Medicina Forense del Condado de Los Ángeles confirmó que la muerte de Ransone fue suicidio por ahorcamiento, según el certificado de defunción fechado a fines de diciembre de 2025.

El actor fue encontrado sin vida en su vivienda en Los Ángeles el 19 de diciembre de 2025, a los 46 años. Este documento ratifica la evaluación inicial de las autoridades forenses, que desde un principio habían considerado su deceso como un presunto suicidio.

El intachable talento de James Ransone

James Ransone, nacido en Baltimore, Maryland en 1979, era una figura respetada por su capacidad de transformarse en personajes intensos y complejos. Su papel como Ziggy Sobotka en la segunda temporada de “The Wire” lo catapultó al reconocimiento internacional.

Asimismo, su actuación como Eddie Kaspbrak adulto en “It: Chapter Two” lo consolidó en el cine de horror moderno. Con una carrera que abarcó más de dos décadas, también participó en películas como “Sinister”, “The Black Phone” y series como “Generation Kill” y “Hawaii Five-0”.

Luchas personales que marcaron su vida

Más allá de la pantalla, Ransone fue un hombre que enfrentó duras batallas personales. En entrevistas pasadas confesó que sufrió de depresión, adicciones y traumas en el pasado, incluyendo haber sido víctima de abuso sexual en su infancia, experiencias que lo marcaron.

Estas confesiones, compartidas en redes y entrevistas, lo convirtieron no solo en un actor talentoso, sino en una voz franca sobre los desafíos invisibles que muchos enfrentan.

Tras conocerse la causa oficial de su muerte, compañeros, fanáticos y colegas de Hollywood no tardaron en expresar su tristeza y admiración por Ransone. Su esposa, Jamie McPhee, compartió un emotivo mensaje en redes sociales, recordándolo como el hombre que le dio sus dos grandes regalos: sus hijos Jack y Violet.