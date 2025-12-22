Actor de la película "It: Capítulo dos" se quito la vida a los 46 años

Suscríbete a nuestros canales

La industria del cine de Hollywood está de luto, por la muerte del actor y músico estadounidense James Ransone, a los 46 años. El artista que participó en la película de terror “It: Capítulo dos”, falleció el viernes 19 de diciembre.

Confirman suicidio

De acuerdo con los reportes aseguran que la causa de la muerte del actor, fue suicidio por ahorcamiento. Fue el Departamento de Policía de Los Ángeles, quienes recibieron el llamado de alerta, en la casa de Ransone.

Tras la muerte, los medios han reseñado el llamado que hizo la esposa del actor a la ONG, para la atención y prevención de enfermedades de la salud mental.

Recordemos que en el año 2021, el fallecido había utilizado sus redes sociales para contar el abuso sexual que había sufrido a los 12 años y lo mucho que impactó el momento en su vida.

El artista que comenzó su carrera hace muchos años con pequeños papales, aseguró en su momento que el dolor lo llevó a ingerir alcohol y consumir sustancia, que lo dejaron en un estado bastante vulnerable.

Legado en la televisión

James Ransone también participó en otras importantes series como “The Wire”, con el personaje de Ziggy Sobatko. Además, de otras como “Sinister 1 y 2”, “Tangerine” y “The Black Phone”, del año 2012.

El hombre deja dos hijos de seis y cuatro años, y una labor importante de haber contribuido en la recaudación de fondos de una organización destinada a la atención y prevención de la salud mental.