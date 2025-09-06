Actor de Hollywood revela experiencias íntimas con otros hombres

Suscríbete a nuestros canales

El nombre de Charlie Sheen ha vuelto a ser tendencia, pero esta vez por una serie de revelaciones que ha hecho sobre su vida personal, incluyendo sus experiencias sexuales con otros hombres.

Conocido por sus papeles en películas como 'Wall Street' y 'Platoon', ha decidido abrirse completamente y contar toda la verdad sobre su pasado.

El actor de Hollywood ha decidido desnudar su alma en dos proyectos; el primero, un libro biográfico titulado "The Book of Sheen", a la venta el próximo 9 de septiembre, y luego un documental de Netflix llamado "aka Charlie Sheen", disponible el 10.

Experiencias íntimas con otros hombres

Charlie Sheen se refiere a sus experiencias íntimas con hombres de manera sincera y directa, afirmando: "Le di la vuelta al menú". Según el intérprete, estas vivencias surgieron como una forma de probar algo nuevo, después de años de tener relaciones con mujeres.

Fue en una entrevista para el programa Good Morning America que Sheen confesó que sus relaciones con hombres comenzaron luego de usar drogas. "Eso fue lo que lo inició. De ahí salió, ese fue el chispazo", admitió.

"Al final yo estaba como que... ¿sabes qué? ¿Y qué? ¿Qué importa? Algo de eso fue raro. Mucho de eso fue sumamente divertido, y la vida continúa", reflexionó para terminar.

En 2015 informó que padecía de VIH para evitar futuros chantajes por parte de personas maliciosas.