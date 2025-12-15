Yolbert Torres genera el mejor dividendo del domingo en Gulfstream Park

Suscríbete a nuestros canales

El jockey aprendiz venezolano Yolbert Torres generó el mejor dividendo de la tarde del domingo en el hipódromo de Gulfstream Park en la primera carrera de la jornada de nueve que se cumplió en el marco del Championship Meet que se disputa en el mencionado óvalo.

En la primera competencia del programa hípico en Gulfstream Park, se disputó un claiming de $24.500 en distancia de 1.300 metros, donde la victoria fue para el ejemplar Fighting Words, presentado por Marcial Cornejo y montado por el aprendiz venezolano Yolbert Torres.

Los parciales de la competencia fueron de 22,2 en los primeros 400 metros con Grand Joker en la delantera y la media milla con Sweet Lazarus y un crono de 45,4, para pasar los 1.200 metros en 71,1 y culminar la distancia en un tiempo oficial de 1’05”40 (78 segundos 'flat') los 1.300 metros.

Fue la segunda victoria en 17 participaciones que realizó este año el tresañero, y generó un dividendo de $35,60 a ganador, tras comenzar la carrera con un Morning Line de 16-1. Su place fue de $13,40 y el show $4,00.

Para el jockey aprendiz venezolano Yolbert Torres fue su victoria número 57 en 497 montas que ha cumplido en su primer año completo como jockey.