Bad Bunny en la cima del mundo: De Puerto Rico a la portada de Vogue

En un año que ya parece salido de una película, Bad Bunny, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, corona 2025 como el artista más influyente de la música y la cultura pop contemporánea.

Su presencia en la nueva portada digital de Vogue no solo celebra su talento musical, sino también su estilo audaz y su visión creativa única que ha marcado tendencias globales.

Bad Bunny como ícono global

La portada reciente de Vogue resalta al puertorriqueño como un fenómeno que trasciende géneros y fronteras. En la entrevista con la revista, el cantante puertorriqueño explicó cómo concibe su estilo como una extensión de su arte.

“Encontrar el look adecuado es como escribir una canción. Cuando sientes la energía y cambias una cosa y le pones otra, luego la quitas y le pones otra y empiezas a ver cómo se une… De ​​repente, aparece algo realmente genial”, declaró en la entrevista.

Pero esta aparición no llega por casualidad. En este 2025, Benito ganó cinco Latin Grammy, incluido el codiciado premio a Álbum del Año por "Debí Tirar Más Fotos", su sexto trabajo discográfico que rinde homenaje a sus raíces puertorriqueñas y mezcla ritmos como el jíbaro, la salsa y el reggaetón.

Un año histórico

La influencia de Bad Bunny en 2025 ha sido innegable. Su sexto álbum no solo arrasó en ventas alrededor del mundo, sino que también rompió récords de audiencia y crítica, consolidándolo como uno de los artistas más escuchados globalmente.

Además de encabezar múltiples listas de éxitos, el álbum se ha convertido en un punto de referencia de la música latina moderna.

Ese mismo año fue anunciado como el artista principal del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, marcando un hito, pues, por primera vez un artista latino liderará casi completamente en español esta presentación en uno de los escenarios más vistos del planeta.

Puerto Rico es su inspiración

La conexión con su tierra natal ha sido un motor creativo fundamental. En su entrevista para Vogue, 'El Conejo Malo' compartió cómo su identidad puertorriqueña está entrelazada con cada aspecto de su trabajo, desde la música hasta su estilo visual.

La fusión de elementos tradicionales con sonidos contemporáneos ha resonado con fanáticos de todas las edades, consolidando un sentido de orgullo cultural que va más allá de lo musical.

Durante su residencia de 31 conciertos en el Coliseo de San Juan, por ejemplo, exploró atuendos inspirados en la cultura popular de su isla, desde camisetas vintage hasta bandanas y shorts satinados con la bandera puertorriqueña, una demostración de cómo su identidad se fusiona con su arte.

El viaje de Bad Bunny comenzó en Vega Baja, Puerto Rico, con humildes inicios que pasaron por subir música a SoundCloud, hasta convertirse en una superestrella global.