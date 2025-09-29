Bad Bunny conquistará la NFL: así sería su show en el Super Bowl, según la IA

Suscríbete a nuestros canales

El domingo 28 de septiembre, la NFL confirmó una gran noticia: Bad Bunny será el encargado del tan esperado medio tiempo del Super Bowl 2026, que se celebrará el próximo 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara.

Son muchas las expectativas sobre el espectáculo de “El Conejo Malo”, quien viene de una exitosa residencia en su natal Puerto Rico, repleta de juegos y propuestas visuales, por lo que muchos se preguntan si algunos de estos elementos tendrán presencia en el ‘Halftime Show’.

¿Cómo actuaría Bad Bunny, según la IA?

La inteligencia artificial, sin duda alguna, pinta un espectáculo nunca antes visto, es decir, una completa sorpresa como las que acostumbra a dar el reggaetonero, cargadas de buena música y sensualidad latina.

Al consultar con la IA, también describe la presentación con un escenario envuelto en neblina y tambores, con un beat lento para darle paso a las primeras notas de “Titi Me Preguntó” o algún remix de sus mejores temas.

Además, asegura que, el artista resaltaría su cultura y el amor que tiene por la Isla del Encanto. En este sentido, los asistentes sentirían cada acorde y en la pantalla gigante mostraría clips íntimos de su país, como: playas, gente bailando, intercalados con imágenes de la bandera boricua ondeando.

La tarima no sería estática, pues, empezaría con una estructura metálica industrial, con columnas angulares y luces frías. Recordemos que, en su gira pasada, Bad Bunny ideó un escenario móvil para poder acercarse al público que estaba en las zonas más alejadas del escenario.

¿Habrá colaboraciones?

Una de las apuestas más audaces que resalta la IA, es que, Benito Martínez Ocasio (nombre real del cantante), lleve a su show a artistas de alto impacto como Rosalía o Rauw Alejandro, aunque, la sorpresa podría ser que se junte con una estrella estadounidense.

Por otro lado, la IA afirma que, los fans podrían escuchar no solo hits nuevos como “Café y Ron” y “Debí tirar más fotos”, sino también clásicos de sus inicios, temas que lo llevaron a la cima del éxito.