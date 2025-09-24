Google pone a disposición el nuevo Modo IA ¿En que consiste? (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Google ha lanzado recientemente el nuevo "Modo IA" para su Buscador, una innovadora experiencia potenciada por inteligencia artificial que promete revolucionar la forma en que se realizan las búsquedas en internet. Esta función, impulsada por el avanzado modelo de lenguaje Gemini 2.5, está diseñada para ofrecer respuestas mucho más profundas, complejas y útiles que las búsquedas tradicionales, marcando un antes y un después en la interacción de los usuarios con Google.

¿Qué es el Modo IA de Google?

El Modo IA es una versión personalizada y mejorada del modelo Gemini 2.5 que se integra como una pestaña especial en la página de resultados del Buscador de Google y también aparece en la aplicación para dispositivos Android e iOS. A diferencia de las búsquedas clásicas, donde se reciben listas de enlaces, el Modo IA genera respuestas mucho más detalladas y contextuales, capaces de abordar preguntas largas y matizadas que antes podrían haber requerido múltiples búsquedas separadas.

Gracias a una técnica sofisticada llamada "query fan-out", el Modo IA descompone la pregunta del usuario en varios subtemas y consulta la web simultáneamente para profundizar en múltiples aspectos relacionados al mismo tiempo. Esto permite que las respuestas sean más completas, útiles y acompañadas de enlaces relacionados para los usuarios que quieran explorar más a fondo. Por ejemplo, si un usuario pregunta sobre diferentes métodos de preparación de café, el sistema puede generar una tabla comparativa que destaque diferencias en sabor, facilidad de uso y equipos necesarios, todo en un solo resultado integrado.

Además, el Modo IA es multimodal, lo que significa que los usuarios pueden interactuar con él no solo a través de texto, sino también mediante voz o imágenes. Basta con hacer una consulta hablando por el micrófono o subir una fotografía para recibir explicaciones y enlaces relevantes relacionados con lo que se pregunta o muestra en la imagen. Esta capacidad avanzada hace que la búsqueda sea más natural, flexible y adaptada a las preferencias de cada persona.

Ventajas y alcance del Modo IA

Uno de los principales beneficios del Modo IA es que amplía las posibilidades de búsqueda, permitiendo hacer preguntas complejas que requieren razonamiento avanzado y obtener respuestas precisas y contextualizadas. Google destaca que los usuarios están formulando consultas hasta dos o tres veces más largas que con las búsquedas convencionales, algo que favorece el acceso a resultados de mayor calidad y relevancia.

Asimismo, el sistema está diseñado para priorizar la diversidad y la confiabilidad del contenido. Cuando la IA no tiene suficiente confianza en una respuesta generada, muestra resultados de búsqueda tradicionales para garantizar precisión. Esto asegura un equilibrio entre innovación y rigor informativo.

El lanzamiento del Modo IA en español para Latinoamérica, disponible desde septiembre de 2025, abre esta experiencia avanzada a un público más amplio, facilitando que personas que hablan español puedan aprovechar todo el potencial de la inteligencia artificial para resolver sus dudas de manera eficiente. Google promete continuar mejorando esta herramienta, con actualizaciones que ampliarán sus funciones y perfeccionarán la interfaz de usuario.