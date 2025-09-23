Profesiones que no desaparecerán por la inteligencia artificial según Bill Gates

Suscríbete a nuestros canales

La inteligencia artificial (IA) ha transformado radicalmente el mercado laboral, introduciendo tecnologías que pueden automatizar tareas y generar contenido en diversas formas. El cofundador de Microsoft, Bill Gates, detalló en su blog personal GatesNotes que hay ciertas profesiones que no solo sobrevivirán a esta revolución, sino que se volverán más esenciales.

Programación: La nueva alfabetización

Gates describe que la programación como una forma moderna de alfabetización, enfatizando su importancia en la era digital. Aunque la inteligencia artificial ha avanzado hasta el punto de poder generar código, el rol del programador sigue siendo crítico. Según el magnate, “aunque la IA puede escribir código, aún necesita supervisión humana experta para desarrollarse correctamente”.

Los programadores no solo son responsables de crear herramientas digitales; también corrigen errores, previenen fallos y aseguran que los sistemas automatizados integren principios éticos. En un mundo donde la tecnología es omnipresente, estos profesionales son los guardianes de un uso seguro y justo de la IA.

Biología: Un pilar en tiempos de crisis

La biología, según Gates, es “la ciencia de nuestro tiempo”. Con avances significativos en biotecnología y medicina personalizada, esta disciplina ha demostrado ser esencial en situaciones críticas, como la pandemia de Covid-19.

La capacidad para analizar datos biomédicos y desarrollar tratamientos efectivos en tiempo récord subraya la necesidad de expertos humanos en este campo. Aunque la IA puede acelerar la recopilación y análisis de datos, las decisiones críticas y la interpretación contextual son tareas que requieren el juicio humano.

Energía: Innovación frente al cambio climático

El tercer campo destacado por Gates es la energía, un sector en plena transformación debido a la urgencia climática. La transición hacia energías limpias presenta desafíos técnicos que demandan soluciones innovadoras.

Gates señala que “la innovación en energía no solo responde a una urgencia ambiental, sino que representa una fuente constante de oportunidades laborales y científicas”. Aunque la IA puede optimizar redes eléctricas y predecir patrones de consumo, el diseño de nuevas fuentes de energía y su adaptación a contextos locales siguen dependiendo del ingenio humano.

El impacto laboral de la IA: Un análisis científico

El análisis de Gates encuentra respaldo en estudios recientes, como el informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Instituto Nacional de Investigación de Polonia (NASK), que evalúa cómo distintas profesiones están expuestas a la IA generativa. Este estudio destaca que aunque muchas ocupaciones enfrentarán cambios significativos debido a la automatización, aquellas que requieren habilidades humanas complejas seguirán siendo fundamentales.

La formación continua y la adaptación serán esenciales para navegar este nuevo panorama laboral. En un mundo donde la IA está aquí para quedarse, las profesiones que combinan creatividad, juicio ético y capacidad para resolver problemas complejos serán las que realmente prosperen.