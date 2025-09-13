Foto Polaroid con IA: Así puedes crear las imágenes tendencia con inteligencia artificial

Suscríbete a nuestros canales

Las plataformas digitales están siendo testigos de una moda que mezcla creatividad y tecnología, y es la foto Polaroid con IA. Esta tendencia consiste en generar imágenes donde los usuarios aparecen junto a sus cantantes, actores o personajes favoritos en un formato retro, como si se tratara de un recuerdo real.

El realismo de las fotos ha impulsado su popularidad y se ha convertido en tema viral en TikTok, Instagram y X (antes Twitter), y es que, la clave del éxito es Gemini 2.5 Flash, la inteligencia artificial de Google que usa la tecnología Nano Banana. Esta herramienta permite producir imágenes hiperrealistas en cuestión de segundos, superando errores comunes en generaciones pasadas como manos extra o rostros deformados.

Cómo funciona el proceso

Para crear estas imágenes, el usuario debe seguir pasos sencillos:

Acceder a Gemini desde su aplicación o portal web.

desde su aplicación o portal web. Iniciar sesión con una cuenta de Google .

. Cargar una foto propia y otra de la celebridad elegida.

Escribir un “prompt” en inglés describiendo el estilo Polaroid.

Generar la imagen y repetir hasta conseguir el mejor resultado.

Un ejemplo de “prompt” que puedes usar sería el siguiente:

“Take a photo taken with a Polaroid camera. The photo should look like an ordinary photograph, without an explicit subject or property. The photo should have a slight blur and a consistent light source, like a flash from a dark room, scattered throughout the photo. Don’t change the face. Change the background behind those two people with white curtains. With that girl hugging me.”

Aunque la herramienta es gratuita, Google mantiene reglas estrictas sobre el uso de la IA: solicitudes que violen normas de privacidad o contengan contenido sensible son rechazadas automáticamente. Estas políticas buscan garantizar un uso seguro de la tecnología, aunque los usuarios encuentran maneras creativas de aprovecharla dentro de los límites establecidos.

Cabe destacar que Gemini no es la única opción para unirse a esta tendencia, existen plataformas como Grok y otros generadores de imágenes que ofrecen resultados interesantes y permiten variar los estilos.