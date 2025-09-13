Conozca el ganador del Mundial de Desayunos 2025

El streamer Ibai Llanos reveló el ganador del Mundial de Desayunos que se disputaba entre Venezuela y Perú, donde la votación del público a través de las redes sociales fue decisiva para seleccionar el mejor platillo. En la edición de 2025, el campeón fue el "Pan con chicharrón" de Perú con 12.8 millones de votos, y la "Reina Pepiada" se consolidó en el segundo lugar, con un total de 12.6 millones de votos.
Durante la primera ronda efectuada el pasado 11 de septiembre, los resultados fueron los siguientes:
- Perú: 5.3 millones
Venezuela: 5 millones
En la segunda ronda, se produjo un empate del 50% para ambos países, representando más de 4 millones para cada uno. Mientras que, en la tercera se situaba en 1.1 millones contra 1.1 millones. En las últimas horas, los aficionados a la competición que destaca la gastronomía autóctona, decidieron por su plato favorito que se llevó el galardón de la "sartén dorada".
Esto fueron los países participantes en la edición de 2025
El Mundial de Desayunos realizó una convocatoria especial a las personas a conocer la cultura y el arte culinario de diversos países, quienes presentaron sus mejores comidas:
Argentina: Medialunas, facturas y mate.
Bolivia: Salteñas, pastel boliviano y api.
Chile: Marraqueta.
Colombia: Arepa de pan y de maíz con queso.
Costa Rica: Gallo pinto que consta de arroz con frijoles negros.
Ecuador: Encebollado y bolón.
España: Pan con tomate, aceite y jamón.
Estados Unidos: Tortitas.
Francia: Cruasanes.
Guatemala: Desayuno chapín que contiene plátano frito, huevo, frijoles, tortillas y queso.
Japón: Desayuno japonés con salmón, arroz, sopa de miso, algas y huevo.
México: Chilaquiles a base de totopos con salsa verde o salsa roja, carne y queso.
Perú: Pan con chicharrón, tamal y café pasado.
Reino Unido: Desayuno típico inglés que tiene alubias, huevos, black puding, champiñones, bacon, tomate y salchichas.
República Dominicana: Mangú que posee ingredientes como queso frito, salami, huevo y puré de plátano.
Venezuela: Arepas reina pepiada con la famosa bebida "Malta".
¿Cómo se disputó el Mundial de Desayunos?
Octavos de final
México vs Perú
Colombia vs Costa Rica
España vs Francia
Argentina vs Reino Unido
Ecuador vs Guatemala
Chile vs Japón
Venezuela vs República Dominicana
Bolivia vs Estados Unidos
Cuartos de final
España vs Chile
-
Ecuador vs Perú
Colombia vs Venezuela
Argentina vs Bolivia
Semi-final
Chile vs Perú
-
Venezuela vs Bolivia
Final
- Perú vs Venezuela