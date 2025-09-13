Conozca el ganador del Mundial de Desayunos 2025

Suscríbete a nuestros canales

El streamer Ibai Llanos reveló el ganador del Mundial de Desayunos que se disputaba entre Venezuela y Perú, donde la votación del público a través de las redes sociales fue decisiva para seleccionar el mejor platillo. En la edición de 2025, el campeón fue el "Pan con chicharrón" de Perú con 12.8 millones de votos, y la "Reina Pepiada" se consolidó en el segundo lugar, con un total de 12.6 millones de votos.

Durante la primera ronda efectuada el pasado 11 de septiembre, los resultados fueron los siguientes:

Perú: 5.3 millones

Venezuela: 5 millones

En la segunda ronda, se produjo un empate del 50% para ambos países, representando más de 4 millones para cada uno. Mientras que, en la tercera se situaba en 1.1 millones contra 1.1 millones. En las últimas horas, los aficionados a la competición que destaca la gastronomía autóctona, decidieron por su plato favorito que se llevó el galardón de la "sartén dorada".

Esto fueron los países participantes en la edición de 2025

El Mundial de Desayunos realizó una convocatoria especial a las personas a conocer la cultura y el arte culinario de diversos países, quienes presentaron sus mejores comidas:

Argentina: Medialunas, facturas y mate.

Bolivia: Salteñas, pastel boliviano y api.

Chile: Marraqueta.

Colombia: Arepa de pan y de maíz con queso.

Costa Rica: Gallo pinto que consta de arroz con frijoles negros.

Ecuador: Encebollado y bolón.

España: Pan con tomate, aceite y jamón.

Estados Unidos: Tortitas.

Francia: Cruasanes.

Guatemala: Desayuno chapín que contiene plátano frito, huevo, frijoles, tortillas y queso.

Japón: Desayuno japonés con salmón, arroz, sopa de miso, algas y huevo.

México: Chilaquiles a base de totopos con salsa verde o salsa roja, carne y queso.

Perú: Pan con chicharrón, tamal y café pasado.

Reino Unido: Desayuno típico inglés que tiene alubias, huevos, black puding, champiñones, bacon, tomate y salchichas.

República Dominicana: Mangú que posee ingredientes como queso frito, salami, huevo y puré de plátano.

Venezuela: Arepas reina pepiada con la famosa bebida "Malta".

¿Cómo se disputó el Mundial de Desayunos?

Octavos de final

México vs Perú

Colombia vs Costa Rica

España vs Francia

Argentina vs Reino Unido

Ecuador vs Guatemala

Chile vs Japón

Venezuela vs República Dominicana

Bolivia vs Estados Unidos

Cuartos de final

España vs Chile

Ecuador vs Perú

Colombia vs Venezuela

Argentina vs Bolivia

Semi-final

Chile vs Perú

Venezuela vs Bolivia

Final