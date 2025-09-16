El regreso de una veloz: La hija de Roger Rocket vuelve con la mira en el triunfo en recorrido de 1.200 metros

Suscríbete a nuestros canales

Uno de los ejemplares que no puede subestimar a la hora de realizar las diferentes jugadas exóticas en la séptima carrera, primera válida a efectuarse en La Rinconada, es Rompeparadigmas una castaña de cinco años que retorna a la pista luego de 105 días sin correr en la arena de Coche.

Cabe destacar que la presentada de Ramón García Mosquera cuenta con cinco años y apenas ha participado en 16 ocasiones para dos triunfos. Para esta ocasión será montada por el jinete profesional Yonkleiver Díaz y parte por el puesto de pista doce. Sin embargo, su última actuación del pasado 8 de junio del presente año arribó en el quinto lugar con la monta del aprendiz Márquez a ocho cuerpos de la ganadora Stella Cadente.

Rompeparadigmas, es una hija de Roger Rocket en Awesome Selena por Awesome Again, nacida y criada en el Haras Los Caracaros y que defiende los colores del Stud “DyS”.

El ejemplar para esta ocasión usará los implementos: V (Vendas), BB (Bozal Blanco) La (Lengua Amarrada) y Gr (Gríngolas). Como dato curioso tenemos que hasta el momento esta yunta en 25 ocasiones ha podido conseguir dos triunfos para un 8% de efectividad.

Sep 05 P. Narea E/P 17,2 33 46,4 (600) 61,3/cómoda con remate de 13,4.

Sep 12 P. Orozco E/P 15 27,4 39,4 (600) 52,2 2p 66,1/82// cómoda, por el riel con remate de 12. Dio a conocer la División de tomatiempos del INH.