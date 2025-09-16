Hipismo

El regreso de una veloz: La hija de Roger Rocket vuelve con la mira en el triunfo en recorrido de 1.200 metros

Luego de 105 días de inactividad esta lista para ser parte de una de las pruebas del 5y6 nacional

Por Gustavo Mosqueda
Martes, 16 de septiembre de 2025 a las 11:59 am
El regreso de una veloz: La hija de Roger Rocket vuelve con la mira en el triunfo en recorrido de 1.200 metros
Foto: José Antonio Aray
Suscríbete a nuestros canales

Uno de los ejemplares que no puede subestimar a la hora de realizar las diferentes jugadas exóticas en la séptima carrera, primera válida a efectuarse en La Rinconada, es Rompeparadigmas una castaña de cinco años que retorna a la pista luego de 105 días sin correr en la arena de Coche.

NOTAS RELACIONADAS

La Rinconada: Yegua Veloz 1.200 metros Dividendo

Cabe destacar que la presentada de Ramón García Mosquera cuenta con cinco años y apenas ha participado en 16 ocasiones para dos triunfos. Para esta ocasión será montada por el jinete profesional Yonkleiver Díaz y parte por el puesto de pista doce. Sin embargo, su última actuación del pasado 8 de junio del presente año arribó en el quinto lugar con la monta del aprendiz Márquez a ocho cuerpos de la ganadora Stella Cadente.

                                     

Rompeparadigmas, es una hija de Roger Rocket en Awesome Selena por Awesome Again, nacida y criada en el Haras Los Caracaros y que defiende los colores del Stud “DyS”.

El ejemplar para esta ocasión usará los implementos: V (Vendas), BB (Bozal Blanco) La (Lengua Amarrada) y Gr (Gríngolas). Como dato curioso tenemos que hasta el momento esta yunta en 25 ocasiones ha podido conseguir dos triunfos para un 8% de efectividad.

Ejercicios: La Rinconada Datos hípicos

Sep 05 P. Narea E/P 17,2 33 46,4 (600) 61,3/cómoda con remate de 13,4.

Sep 12 P. Orozco E/P 15 27,4 39,4 (600) 52,2 2p 66,1/82// cómoda, por el riel con remate de 12. Dio a conocer la División de tomatiempos del INH.

 

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Estados Unidos Hipismo La Rinconada Carreras
Martes 16 de Septiembre de 2025
EN VIVO
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
EN VIVO
Hipismo