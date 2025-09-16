Hija de ganador del Florida Derby (GI) hace su estreno este domingo en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

La Rinconada ofrece este domingo la reunión número 35 del año, que marca la continuación del tercer meeting de la temporada. Los aficionados al espectáculo hípico disfrutarán de una programación de 12 carreras, que incluye cuatro pruebas selectivas y dos condicionales especiales.

Debut: Hija de Ganador Florida Derby Reunión 36 La Rinconada

Una de las carreras más esperadas es el Clásico Lanzarina (GII), que se disputa en la sexta competencia, la única no válida para el 5y6. Esta prueba, diseñada para potrancas de dos años, debutantes o no ganadoras, se corre sobre una distancia de 1.200 metros y reúne a ocho competidoras inscritas.

En esta selectiva destaca el debut de Melcocha (USA), una dosañera nacida en Kentucky que genera grandes expectativas. La potranca es hija del reconocido semental Dialed In, quien en 2011 se llevó triunfos de prestigio como el Florida Derby (GI) y el Holy Bull Stakes (G3) en Gulfstream Park. El linaje de Melcocha también sobresale por su abuelo materno, Line of David, un ganador del Arkansas Derby (GI).

Para su estreno, Melcocha contará con la monta de Jaime Lugo y la preparación del entrenador Fernando Parilli Araujo, que la presentará para el Stud Z.M. La afición estará atenta a su desempeño en este importante desafío, donde tendrá la oportunidad de demostrar su potencial desde el primer momento.

Trabajos de Melcocha (Usa): La Rinconada Potra

Sus trabajos de preparación han dejado buenas impresiones. El sábado 13 de septiembre marcó con el mismo Jaime Lugo en pelo 15,1 28,2 41,3 54 66,2 (1000) 79,2 2p 94/ sin hacerle nada fenómeno con remete de 12,2. Así se pudo apreciar en la hoja de trabajos publicada por el Instituto Nacional de Hipódromos

Con estos antecedentes, Melcocha genera gran expectativa en su estreno, y su actuación en la pista definirá su potencial dentro de la competitiva generación de potrancas jóvenes en el principal óvalo caraqueño.