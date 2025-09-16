La recuperación de un jinete: Franklin Puello Jr. ya fue operado y se encuentra estable

Suscríbete a nuestros canales

La más reciente reunión hípica en el hipódromo de La Rinconada estuvo marcada por una profunda dualidad. Si bien el evento transcurrió con la emoción habitual de las competencias, también se vio ensombrecido por un grave accidente que detuvo el aliento de toda la fanaticada.

La jornada, que dejó grandes victorias y alegría para muchos, también subrayó los riesgos inherentes al turf, con un dramático suceso en la primera válida del 5y6.

La nota más lamentable de la tarde ocurrió cuando el jinete aprendiz Franklin Puello Jr. sufrió un aparatoso accidente. Durante la carrera, el ejemplar Coquette Parts, bajo su monta, se estrelló de forma violenta contra la baranda exterior de la pista. El impacto provocó que el jinete saliera despedido y cayera con fuerza sobre el suelo. El incidente generó un inmediato despliegue de los equipos de auxilio, que atendieron a Puello Jr. en el lugar antes de trasladarlo de urgencia a un centro asistencial.

Una pronta recuperación tras la operación: Jinete Aprendiz

En un contacto con el equipo de Meridiano Web la noche del lunes, el propio jinete confirmó que ya se encontraba estable. Puello Jr. informó que fue intervenido quirúrgicamente de manera satisfactoria para tratar las fracturas que sufrió en el húmero, la tibia y el peroné de su brazo y pierna izquierdos. Con la operación ya completada, el joven jinete ahora enfrenta un proceso de recuperación para volver a las pistas.

En su breve conversación, el joven profesional del látigo expresó su gratitud. Agradeció el apoyo incondicional de los aficionados y, de forma particular, el respaldo del Superintendente Antonio Álvarez.

Victorias: Un talento en ascenso

Este lamentable accidente interrumpe un año de grandes logros para Franklin Puello Jr., quien, con apenas 19 victorias en la temporada, se ha consolidado como una de las promesas de la nueva generación de jinetes. Su más reciente victoria la consiguió el pasado 7 de septiembre, cuando logró la victoria con el caballo importado Mr. Keating, entrenado por Dany Pimentel.

La afición hípica ahora se une en un solo deseo: una pronta y completa recuperación para Franklin Puello Jr., para que pueda regresar al óvalo donde demostró su talento y dedicación.