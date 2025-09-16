Jornada de estreno y emoción: Dos yeguas chilenas debutan en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

La afición hípica venezolana se prepara para una jornada de lujo este domingo 21 de septiembre, con la expectativa puesta en el debut de dos yeguas chilenas en el marco de la tercera fecha del tercer meeting.

Ambas ejemplares, propiedad del stud "Doña Ester" del Sr. Rene Tabilo y entrenadas por Carlos Radelli, prometen sumar emoción a un programa que ya se anuncia con Clásicos de alto nivel y el popular 5y6 con la intensión de alcanzar un nuevo monto récord.

Un debut con altas expectativas: La Rinconada

Estas yeguas llegaron al país en abril, y una de sus compañeras, Steady, ya ha dejado una gran impresión en la arena capitalina, con dos triunfos en cuatro actuaciones.

Ahora es el turno de EliaFrancis (Chi) y Like A Star (Chi), las otras dos representantes de la divisa "Doña Ester", para mostrar su calidad.

EliaFrancis, una zainza de tres años, hará su estreno en la segunda carrera, un recorrido de 1.300 metros. Con la monta de Jaime Lugo y un hándicap de 56 kilos, se medirá a siete rivales. Su preparación ha sido notable, como lo demuestra su reciente ejercicio del 13 de septiembre, donde, según la División de Tomatiempos del INH, se mostró "fenomenal" con un remate de 12,1.

Por su parte, Like A Star, una alazana de cinco años, debutará en la cuarta carrera, una de las Condicionales Especiales de la jornada, sobre 1.200 metros. Hija del semental Constitution, ganador del Florida Derby (GI), esta yegua llega con un pedigrí de lujo. Su madre, Luz Día (Chi), no tuvo participaciones en pista. Like A Star también ha mostrado un excelente estado en sus entrenamientos, con un ejercicio del 13 de septiembre que la División de Tomatiempos del INH calificó de "extraordinario" con un remate de 11,3.

La presencia de estas dos yeguas chilenas en la pista de La Rinconada añade un atractivo especial a una jornada que promete ser memorable, con la afición ansiosa por conocer a los nuevos protagonistas del turf nacional. Como dato curioso las tres chilenas son parte de la programación de este domingo y es por eso que las expectativas por ver su desempeño es un condimento extra para un día de carreras que ya tiene asegurados un espectáculo de primer nivel y la consolidación de los nuevos protagonistas del turf nacional.