Star White: El nieto de Águila Negra busca extender su racha de triunfos selectivos en La Rinconada

Este domingo, el Hipódromo Internacional La Rinconada se alista para una jornada de gran significado con la celebración del XLVI Clásico “Victoreado” (Grado III).

El nombre de la selectiva es en honor al primer ejemplar venezolano en participar y ganar la primera edición del Clásico del Caribe con la monta de Don Gustavo Ávila presentado por Domingo Noguera Mora celebrado el 26 de junio de 1966 en el Hipódromo El comandante en Puerto Rico. Conocido como “El Caballo de Hierro” capaz de ganar 20 veces en 65 actuaciones con 15 segundos y 6 terceros.

Star White: A mantener la racha Selectiva La Rinconada

Esta importante carrera promete una emocionante contienda en la pista. La afición hípica se prepara para un espectáculo de alto nivel, donde el potro Star White se perfila como una de las grandes protagonistas en la búsqueda de una nueva victoria.

Su principal enemigo es el compañero de cuadra Zadkiel, hijo de Champlain que en cuatro ocasiones a escoltado al principal favorito y de presentarse fuerte pelea en la delantera el conducido por Aldry Siso pudiera cristalizar y hacer suya la carrera.

Otro que lo ha hecho bien previamente es Rey de Corazones, que pasa a las manos nuevamente de Robert Capriles y sube 100 metros que parecen ser ideales para sus medios locomotivos. El resto de la nómina la completa Spectacular Queen (Usa), Mr. Barbaro, Doctor Rodilla, Cibernetico (Usa), Bunker y Magabure (Usa).

Victoria: Tiempo 2024 Potro La Rinconada

La edición del año 2024 fue una victoria para el ejemplar Marco Antonio propiedad del Stud “Marco Antonio” con la monta de Jhonathan Aray entrenado por Fernando Parilli Araujo y dejó tiempo de 72.4 para los 1.200 metros.