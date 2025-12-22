La élite del fútbol español se reúne en enero: fechas y dónde ver la Supercopa

Por Andrea Matos Viveiros
Del 7 al 11 de enero de 2026, cuatro de los clubes más grandes de España competirán por el primer título oficial del año. El torneo reunirá al FC Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic Club, protagonistas históricos del fútbol europeo y mundial.
Las semifinales y la gran final de la Supercopa de España 2026 marcarán una semana imperdible para los fanáticos, con clásicos de alto nivel y plantillas repletas de estrellas.
¿Dónde ver la Supercopa de España 2026 en Venezuela?
Los encuentros de la Supercopa se podrán ver en vivo y gratis en Venezuela a través de Meridiano Televisión, canal que continúa consolidándose como una referencia en la transmisión de eventos deportivos internacionales.
- Gratis por Meridiano Televisión (señal abierta)
- En HD por: SimplePlus, InterGo, Netuno Go y ABA TV Go
Fechas y horarios de la Supercopa de España 2026
- Semifinal 1 – Miércoles 7 de enero – 3:00p.m.
Barcelona vs Athletic Club
- Semifinal 2 – Jueves 8 de enero – 3:00p.m.
Atlético de Madrid vs Real Madrid
- Gran Final – Domingo 11 de enero – 3:00p.m.
Los ganadores de cada semifinal lucharán por el primer título nacional del 2026.
Disfruta gratis, en vivo y en alta definición la emoción de la Supercopa de España 2026 por el canal de los especialistas en deportes.