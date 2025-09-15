Hipismo

Fast Sensations a mantener su hegemonía ante sus rivales en el Clásico XXV Clásico “Hípica Nacional” (GI)

La yegua entrenada por Carlos Radelli viene de imponerse en una prueba selectiva recientemente el pasado mes

Por Gustavo Mosqueda
Lunes, 15 de septiembre de 2025 a las 07:52 pm
Fast Sensations a mantener su hegemonía ante sus rivales en el Clásico XXV Clásico “Hípica Nacional” (GI)
Foto: José Antonio Aray
Suscríbete a nuestros canales

El XXV Clásico “Hípica Nacional” (GI), se realizará este domingo 21 de septiembre a las 2:40 de la tarde, en la quinta carrera del ciclo de las no válidas, como parte de la programación de carrera  de la reunión 36, en el hipódromo La Rinconada, en distancia de 2.000 metros y con un pote de 150.000 dólares a repartir.

NOTAS RELACIONADAS

Son un total de siete que van en el recorrido de 2.000 metros en una carrera especial para yeguas nacionales e importadas de tres y más años.

Favoritas: Carreras La Rinconada Selectivas

Sin lugar a duda la yegua a ganarse no es otra que Fast Sensations que tiene récord de (21-12), con la monta de su jinete habitual Jaime Lugo y el entrenamiento de Radelli con un hándicap de 55 kilos. Su más reciente actuaciones fue la disputa del Clásico Internacional “Cruz del Ávila” (GI) donde gana de manera contundente y a varias de las que aquí corren.

                                   

Steady, yegua chilena que tiene en gran concepto y lo demostró ante los machos al perder por la mínima diferencia con el invicto en La Rinconada Special Elemente, para esta ocasión será montado por Yonkleiver Díaz y sube 400 metros con relación a su última.

                                   

Ambrosia: La del Stud ZM-Transformers que esta acostumbrada a correr en este tipo de carreras de envergadura, aunque ella viene de ganar en un lote más cómodo en su más reciente no puede desestimarse y en esta ocasión con la monta de Jaime Lugo Jr. El resto de participantes son: Mother Carmen, The Queen Nani, Nikitis (Usa) y She A Baddie (Usa).

                                  

Selectiva: Carrera 2024 La Rinconada

La disputa de esta prueba el pasado año se convirtió en una victoria para Daniela Runner con la monta de Jhonathan Aray y el entrenamiento de Rafael Cartolano, capaz de agenciar 127.2 para el mismo recorrido de 2.000 metros.

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Hipismo La Rinconada Carreras Shohei Ohtani
Lunes 15 de Septiembre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Hipismo