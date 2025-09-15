Fast Sensations a mantener su hegemonía ante sus rivales en el Clásico XXV Clásico “Hípica Nacional” (GI)

Suscríbete a nuestros canales

El XXV Clásico “Hípica Nacional” (GI), se realizará este domingo 21 de septiembre a las 2:40 de la tarde, en la quinta carrera del ciclo de las no válidas, como parte de la programación de carrera de la reunión 36, en el hipódromo La Rinconada, en distancia de 2.000 metros y con un pote de 150.000 dólares a repartir.

Son un total de siete que van en el recorrido de 2.000 metros en una carrera especial para yeguas nacionales e importadas de tres y más años.

Favoritas: Carreras La Rinconada Selectivas

Sin lugar a duda la yegua a ganarse no es otra que Fast Sensations que tiene récord de (21-12), con la monta de su jinete habitual Jaime Lugo y el entrenamiento de Radelli con un hándicap de 55 kilos. Su más reciente actuaciones fue la disputa del Clásico Internacional “Cruz del Ávila” (GI) donde gana de manera contundente y a varias de las que aquí corren.

Steady, yegua chilena que tiene en gran concepto y lo demostró ante los machos al perder por la mínima diferencia con el invicto en La Rinconada Special Elemente, para esta ocasión será montado por Yonkleiver Díaz y sube 400 metros con relación a su última.

Ambrosia: La del Stud ZM-Transformers que esta acostumbrada a correr en este tipo de carreras de envergadura, aunque ella viene de ganar en un lote más cómodo en su más reciente no puede desestimarse y en esta ocasión con la monta de Jaime Lugo Jr. El resto de participantes son: Mother Carmen, The Queen Nani, Nikitis (Usa) y She A Baddie (Usa).

Selectiva: Carrera 2024 La Rinconada

La disputa de esta prueba el pasado año se convirtió en una victoria para Daniela Runner con la monta de Jhonathan Aray y el entrenamiento de Rafael Cartolano, capaz de agenciar 127.2 para el mismo recorrido de 2.000 metros.