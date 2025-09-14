Por vigésima segunda semana consecutiva se establece récord en el monto sellado del 5y6 Nacional

Suscríbete a nuestros canales

La tarde de este domingo 14 de septiembre el hipódromo La Rinconada se desarrolla la reunión número 35 de la temporada con la programación de 12 carreras con la inclusión de dos eventos selectivos.

5y6 Nacional: Monto Récord La Rinconada

La primera carrera de las no válidas en distancia de 1.300 metros, Base Armador (número 8) fue el ganador, la cual, agenció 83.4 y deja en taquilla dividendo de Bs 1.609,99.

Luego en la segunda prueba para 1.200 metros, el triunfo fue para el ejemplar Gran Hacedion (número 8), bajo la conducción del jinete aprendiz Ángel Ybarra y su dividendo fue de Bs 71,48 a ganador.

En la tercera de las no válidas, se la llevó de manera sorpresiva Srta. Emiliana (número 3), montado por el aprendiz Oliver Medina y presentado por Rohendy Gamez para los colores del Stud "Rubeda", por lo que abonó un dividendo de Bs. 1.633,80.

La cuarta de la tarde fue para el triunfo de Ekati kIng (Usa) (número 2), conducido por Jhonathan Aray y preparado por Gabriel Márquez, generó un pago de Bs. 94,39 a ganador.

La quinta del programa fue la victoria del XXII Clásico Gelinotte (G2) para Fleet Street (Usa) (número 2), con el jockey Jhonathan Aray la segunda de la tarde. El dividendo fue de Bs. 65,97.

Para cerrar el ciclo de las no válidas, fue una victoria para Rockville (Usa) (número 2) lo que se disputó el XXII Clásico Milliard Ziadie (G2), con entrenamiento de Carlos Luis Uzcátegui quien se lleva las dos selectivas con el jinete Aray, al mismo tiempo pagó un dividendo de Bs. 112,48 a ganador.

Mientras que en la primera válida para el juego del 5y6 Nacional, la victoria le correspondió a la yegua Dwtnmadde Brown (GB) (número 5), preparada por Gabriel Márquez en yunta con Jhonathan Aray quien logra su cuarta victoria consecutiva en la tarde. Marcó 80 en 1.300 metros, con un dividendo de Bs 139,11 a ganador y Bs 58,07 el place.

Dividendos: 5y6 nacional Reunión 35 Pagos

El monto recaudado del sellado para el 5y6 en la reunión 35 fue de Bs. 137.632.670,00, una cifra récord por vigésima segunda semana consecutiva, de los cuales, 74.321.641,80 se repartirán entre los ganadores con los seis ejemplares de la fama, mientras para los ganadores con cinco, se repartirá Bs. 19.268.573,80.