Favoritos de la cátedra para el 5y6 Nacional de la reunión N°34 en el hipódromo La Rinconada

El Bloque Dearmas cada semana emite, a través de sus publicaciones, la mejor información para las carreras de caballos que se disputan en los óvalos del país como lo son: La Rinconada y Valencia. Las revistas Gaceta Hípica, Desbocado, Sin Freno y los suplementos de Meridiano Hípico y el Diario 2001, son las publicaciones editadas por esta empresa, que ayudan a los aficionados a ganar en el deporte hípico.Datos Gratis - Gaceta Hípica.

¡Este domingo 07 de septiembre, juega y gana con el 5y6 Nacional en La Rinconada a través de MeridianoBet! Las emociones comienzan a las 15:30, con seis apasionantes carreras donde la estrategia y la suerte se combinan para llevarte al triunfo. No te quedes por fuera y sigue la mejor información de los expertos pronosticadores del Bloque de Armas, quienes te darán las claves para acertar y multiplicar tus ganancias. ¡Apuesta, disfruta y vive la adrenalina del hipismo como nunca antes!

El ejemplar con mayor puntaje en la cátedra es Mr. Keating (USA), con Franklin Puello Jr., sobre los estribos, presentado por Dany Pimentel.

PRIMERA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS Petareña 7 Melania 6 Celestia 5 Vienna Dinamita 4 Orolinda 2 Miss Coco 1

SEGUNDA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS Mr. Keating (USA) 15 Huracán Cumanés 7 Lord Ingles 6 Stephen 1 Time Report 1

TERCERA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS Fabi Valen 12 Acanelada 12 Yarel 6

CUARTA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS Coach Sessa (USA) 13 Queen Lety 5 Chimpolera 4 Caramel Love 3 Furia 2 Chipilina 1

QUINTA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS Eros 13 Magnun 10 Gran Andrés 6 Mufasa 1

SEXTA VÁLIDA