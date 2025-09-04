Hipismo

Favoritos de la cátedra para el 5y6 Nacional de la reunión N°34 en el hipódromo La Rinconada

La información por consenso de los pronosticadores de las publicaciones más acertadas a nivel nacional para la orientación a la hora de sellar en el juego de las mayorías este domingo

Por Meridiano

Jueves, 04 de septiembre de 2025 a las 04:15 pm
Foto: José Antonio Aray.
El Bloque Dearmas cada semana emite, a través de sus publicaciones, la mejor información para las carreras de caballos que se disputan en los óvalos del país como lo son: La Rinconada y Valencia. Las revistas Gaceta Hípica, Desbocado, Sin Freno y los suplementos de Meridiano Hípico y el Diario 2001, son las publicaciones editadas por esta empresa, que ayudan a los aficionados a ganar en el deporte hípico.Datos Gratis - Gaceta Hípica.

¡Este domingo 07 de septiembre, juega y gana con el 5y6 Nacional en La Rinconada a través de MeridianoBet! Las emociones comienzan a las 15:30, con seis apasionantes carreras

El ejemplar con mayor puntaje en la cátedra es Mr. Keating (USA), con Franklin Puello Jr., sobre los estribos, presentado por Dany Pimentel.

PRIMERA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS
Petareña 7
Melania 6
Celestia 5
Vienna Dinamita  4
Orolinda 2
Miss Coco  1

SEGUNDA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS
Mr. Keating (USA) 15
Huracán Cumanés  7
Lord Ingles 6
Stephen 1
Time Report 1

TERCERA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS
Fabi Valen 12
Acanelada 12
Yarel 6

CUARTA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS
Coach Sessa (USA)  13
Queen Lety 5
Chimpolera 4
Caramel Love 3
Furia 2
Chipilina 1

QUINTA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS
Eros 13
Magnun 10
Gran Andrés 6
Mufasa 1

SEXTA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS
Tea Tree Bay (GB)  12
Boiled Milk  10
MI Goajira Adorada 8

 

Hipismo