Los argentinos se ponen a tono: Así queda el ejercicio de estos importados el miércoles en La Rinconada

Este miércoles en horas de la mañana se observaron los ejemplares argentinos Benilcia (yegua) y Silk Eyes (caballo) en la pista de La Rinconada bajo la supervisión y orientación de su entrenador Fernando Parilli Araujo.

Hay que recordar que estos ejemplares de la propiedad del Sr. Cristián Viola para el Stud Transformers llegaron al óvalo caraqueño el pasado mes de julio de este año, por lo que existirá la posibilidad de iniciar sus respectivas campañas de competencias.

Ejercicios: Ejemplares argentinos La Rinconada

A través de la hoja de ajustes y ejercicios publicada la noche de este miércoles por la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional (INH), se pudo evidenciar que la zaina Benilcia, nacida en el año 2022 en el Haras Vacación, galopó dos vueltas en silla, cómoda.

La pupila de Parilli Araujo es una hija de Hi Happy (ganador clásico en Argentina y Estados Unidos) en Belleza Romana y no posee campaña en el país argentino por lo que se espera haga su estreno en la arena de Coche con los propios colores del Stud Transformers.

Yegua Benilcia. Foto: David Urdaneta.

Por otra parte, el zaino Silk Eyes nacido también en el año 2022 en el Haras Al Adiyaat Argentina S.A, galopó una vuelta en silla, cómodo.

Cuenta con tres años y en su campaña pistera como dosañero alcanzó un total 3 actuaciones en los hipódromos de San Isidro y Palermo, además de una producción de más de $1 millón.

Macho zaino Silk Eyes. Foto: David Urdaneta.

Este potro argentino representará con los colores del Stud Transformers en sociedad con los colores del Stud Marco Antonio.