Ojo con este debut: El hijo de la ganadora clásica Luna Santa corre por primera vez en La Rinconada

En la reunión número 34 que se realizará este domingo 07 de septiembre del presente año en el Hipódromo Internacional La Rinconada, hace su debut en la pista del óvalo caraqueño el potro Viejo Parra, un ejemplar que es presentado por Fernando Parilli Araujo y correrá en la cuarta carrera del programa del ciclo de las no válidas pautada para la 2:15pm, en un pequeño grupo de siete participantes en distancia de 1.100 metros.

Dicha prueba es especial para potros nacionales e importados de dos años, debutantes o no ganadores que irán por una bolsa del premio adicional especial a repartir de carrera de $30.000.

Viejo Parra es una descendiente de The Great War en Luna Santa por Repent, nacido y criado en el Haras Los Samanes Polo & Rac que pertenece al Stud ‘Transformers’. Para esta ocasión el potro va solo con el implemento La (Lengua Amarrada).

Cabe destacar que Viejo Parra, es hermano completo del ganador de uno Barbasco que también es entrenado por Fernando Parilli Araujo y que hasta ahora tiene récord de ocho actuaciones para un triunfo en la arena de Coche.

Una gran madre: La Rinconada Luna Santa Reunión 34

Hay que recordar que la madre de este potro castaño fue una gran corredora con campaña de 17 participaciones 11 victorias en la cual destaca las selectivas Clásico Internacional Cruz del Ávila (G1), Clásico Lavandera (G3), Copa Bambera, a los 6 años, Copa Starship Miss, Copa Bambera, a los cuatro años obtuvo el título de campeona de 4 y más años en el 2014.

Estos han sido los ejercicios más recientes de Viejo Parra: La Rinconada

Ago 27 J. A. Rivero E/S del aparato 28 41 55 (800) 70/ salió al tiro con remate de 14.

Ago 30 Y. González E/P 18,4 35 49,2 (600) 62,4 77,1/ cómodo de carrerón con remate de 14,2. Tal como se puede apreciar en la hoja de trabajo publicada por el Instituto Nacional de Hipódromos.