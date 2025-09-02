Hipismo

La yegua que sufrió tropiezos en su última salida regresa con sed de victoria luego de 280 días para la R34

Para esta ocasión la alazana de cinco años estrena cuadra

Por Meridiano

Martes, 02 de septiembre de 2025 a las 09:39 am
Foto: José Antonio Aray
En la tarde del 7 de agosto del 2025, se realizará una jornada de 12 carreras, donde el juego del 5y6 nacional comenzará en la séptima prueba de la tarde y en la segunda carrera del ciclo no válido participará Coffee Time.

La alazana de cinco años, Coffee Time que ahora cuenta con el entrenamiento de Ramiro Caldeira y que pertenece al  Stud “Excelso” vuelve a las pistas este domingo en el óvalo de La Rinconada luego de una ausencia de 280 días sin competir en el 2025.

La yegua nacida en el Haras Los Caracaros y producto del semental Roger Rocket en Otra Incontenible por Pro Prospect que contará el domingo con la conducción del aprendiz Yaniel Caguado y no corre desde el pasado 1 de diciembre del 2024 cuando lo hizo y se presentó como una de las favoritas de la tarde y falló al arribar tercera, pero con tropiezos en la recta final.

                                           

Para esta ocasión la carrera es especial para yeguas nacionales e importadas de 4 y 5 años, ganadoras de 2 y 3 carreras en recorrido de 1.100 metros y por un premio adicional especial a repartir de $20.000.

Ejercicio: La Rinconada Yegua Carrera

Su último trabajo realizado que ha sido dado a conocer lo hizo el pasado 27 de agosto del presente con Yoelbis González, dejo parciales en silla de 14,2 28,2 42,1 55,4 (800) 2V 69/85// cómoda y con remate de 13,3. Informó la División de tomatiempos del INH.

 

Martes 02 de Septiembre de 2025
