La yegua que sufrió tropiezos en su última salida regresa con sed de victoria luego de 280 días para la R34

En la tarde del 7 de agosto del 2025, se realizará una jornada de 12 carreras, donde el juego del 5y6 nacional comenzará en la séptima prueba de la tarde y en la segunda carrera del ciclo no válido participará Coffee Time.

La Rinconada: Reaparece Favorita Tropiezos Reunión 34

La alazana de cinco años, Coffee Time que ahora cuenta con el entrenamiento de Ramiro Caldeira y que pertenece al Stud “Excelso” vuelve a las pistas este domingo en el óvalo de La Rinconada luego de una ausencia de 280 días sin competir en el 2025.

La yegua nacida en el Haras Los Caracaros y producto del semental Roger Rocket en Otra Incontenible por Pro Prospect que contará el domingo con la conducción del aprendiz Yaniel Caguado y no corre desde el pasado 1 de diciembre del 2024 cuando lo hizo y se presentó como una de las favoritas de la tarde y falló al arribar tercera, pero con tropiezos en la recta final.

Para esta ocasión la carrera es especial para yeguas nacionales e importadas de 4 y 5 años, ganadoras de 2 y 3 carreras en recorrido de 1.100 metros y por un premio adicional especial a repartir de $20.000.

Ejercicio: La Rinconada Yegua Carrera

Su último trabajo realizado que ha sido dado a conocer lo hizo el pasado 27 de agosto del presente con Yoelbis González, dejo parciales en silla de 14,2 28,2 42,1 55,4 (800) 2V 69/85// cómoda y con remate de 13,3. Informó la División de tomatiempos del INH.