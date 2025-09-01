La hípica venezolana abre un nuevo capítulo: La reunión 34 marca el inicio del tercer meeting en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Hipódromos acaba de soltar el bombazo: la lista de inscritos para la reunión 34 ya está en las diferentes redes sociales, y el Hipódromo La Rinconada se prepara para encender la vibrante emoción del tercer meeting de la temporada.

Este domingo, el óvalo de Coche será testigo de 12 competencias que prometen dejar a todos sin aliento. No habrá clásicos, pero la guerra por comenzar con pie derecho está a punto de desatarse con un programa lleno de caballos listos para darlo todo.

Este nuevo round de la temporada llega con un antecedente de lujo. El segundo meeting nos dejó a dos titanes: Jaime "El General" Lugo, que se llevó la corona entre los jinetes con 30 victorias, y Carlos Luis Uzcátegui, que se consagró como el rey de los entrenadores con 37 triunfos. Ahora, la pizarra se pone en cero y la batalla por la supremacía comienza de nuevo. ¿Quién será el próximo ganador?

La primera carrera promete un choque de trenes: La Rinconada

Si buscas adrenalina, no te pierdas la primera carrera del día a la 1:00 p.m. Un grupo de seis potrancas de dos años, debutantes o no ganadoras, se enfrentarán en un duelo de 1.100 metros por un premio de $30.000. La pista de arena de La Rinconada será testigo de un emocionante choque.

Aquí te mostramos las participantes y sus conexiones para esta carrera:

Puesto 1: Flor De Caña, con la monta de Francisco Quevedo y el entrenamiento de Fernando Parilli Araujo.

Puesto 2: Luisacaceres, con Aldry Siso y Carlos Luis Uzcátegui

Puesto 3: Carora's Dream (USA), con Jaime Lugo Jr. en yunta con Fernando Parilli Araujo

Puesto 4: Respuesta Rápida, con un equipo de alto nivel: el jinete Aray y el entrenador Carlos Luis Uzcátegui.

Puesto 5: Top Woman Two, guiada por José Alejandro Rivero entrena Abraham Campos.

Puesto 6: Reysgar, con Kelvin Perfecto en el sillín y el entrenamiento de José Balzan.

¡El 5y6 va por otro récord histórico!: Carreras Válidas

El juego de las mayorías es la columna vertebral de cada domingo, y este no será la excepción. El 5y6 se activa en la séptima carrera con un pozo de 2.800 bolívares y un tentador adicional de $20.000. No es un secreto para nadie que este juego está imparable: ya lleva 20 semanas consecutivas donde rompe récords de recaudación.

En la reunión pasada, fueron muchos apostadores que se hicieron ganadores. Por una parte, los que ligaron cinco de los seis ganadores se llevaron 590,36 bolívares, pero los (6.363) afortunados que acertaron la combinación perfecta se embolsaron la increíble suma de 11.288,38 bolívares cada uno. Con esas cifras, el público hípico se prepara para otra tarde de infarto, con la finalidad de descifrar el acertijo de los seis ganadores.