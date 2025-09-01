Tuco Salamanca luce recuperado y ya se encuentra en la cancha de La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

La hípica venezolana respira tranquila. A solo días de aquella dolorosa noticia, el noble "Tuco Salamanca", el guerrero de siete años, ha regresado a la pista de La Rinconada. El caballo, que sufrió una fractura en el casco trasero izquierdo tras participar en la "Copa Invitacional del Caribe" el pasado mes de agosto, ya se entrena con la ilusión de volver a las carreras.

La noticia de su lesión, confirmada en su momento por el copropietario del ejemplar, Cristian Viola, causó una gran preocupación en el entorno hípico, ya que una lesión de este tipo a menudo implica una larga y complicada recuperación. Sin embargo, el equipo detrás del ejemplar no se dio por vencido.

La Rinconada: La ciencia y la dedicación salvan a un campeón

El regreso de "Tuco Salamanca" no es solo un acto de fe, sino el resultado de un trabajo metódico y profesional. Tras varios contactos entre Cristian Viola, el entrenador Fernando Parilli Araujo y el equipo de cuadra, se consiguió la ayuda de especialistas que marcaron la diferencia.

El Dr. Larrazábal y el herrero Herbert Suárez fueron los encargados de trabajar en el casco y en el herraje del equino. Su labor fue tan satisfactoria que permitió al caballo volver a la cancha, un hecho que muchos consideraban casi imposible.

La historia de este ejemplar en La Rinconada es digna de admirar. En ocho actuaciones en la pista de Coche, "Tuco Salamanca" ha logrado tres triunfos, dos de ellos en pruebas selectivas, demostrando ser un competidor de élite.

¿Un regreso triunfal para el cierre de año?

Aunque todavía no se sabe la fecha exacta de su reaparición, el regreso a la cancha es una señal muy positiva para el futuro. Aún queda el último cuatrimestre del año y varias pruebas selectivas de gran interés. Si el zaino se mantiene sano, sin duda lo veremos competir en el máximo nivel, para alegría de toda la afición hípica que ya cuenta las horas para verlo cruzar de nuevo la meta.