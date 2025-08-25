Hipismo

Tuco Salamanca fuera de acción por una fuerte lesión

El ejemplar participó en una de las pruebas selectivas de la Gala Hípica de Caracas celebrada la tarde del domingo en La Rinconada

Por Gustavo Mosqueda
Lunes, 25 de agosto de 2025 a las 09:01 am
Tuco Salamanca fuera de acción por una fuerte lesión
Foto: José Antonio Aray
La tarde de ayer, el principal hipódromo del país, La Rinconada, vivió una jornada de lujo con un espectáculo de primer nivel. La afición hípica disfrutó al máximo de 12 brillantes competencias, que incluyeron 7 carreras selectivas de gran emoción.

El apoyo de los aficionados se reflejó una vez más en el tradicional juego del 5y6 nacional. Por decimonovena jornada consecutiva, el juego estableció un récord de recaudación, que en esta ocasión alcanzó los Bs. 132.464.950,00. De esa cifra, Bs. 71.531.073,00 se repartieron entre los ganadores con seis aciertos, mientras que Bs. 18.545.093,00 se entregaron a quienes acertaron cinco.

Tuco Salamanca sufre una lesión: La Rinconada

En el marco de la jornada, la sexta carrera de la tarde vio la disputa de la edición 20 de la "Copa Invitacional del Caribe" (GI), una prueba de 1.600 metros que ofrecía una bolsa de $100.000. La competencia fue muy reñida en los metros finales, con la victoria del importado Special Element (USA) por un pescuezo sobre la chilena Steady, que terminó en segundo lugar. El ganador agenció un tiempo de 97.1 para la milla.

                                       

Sin embargo, la jornada tuvo un desenlace lamentable. El ejemplar Tuco Salamanca (ARG), con la monta de Yoelbis González, regresaba a las pistas tras 98 días de inactividad. Pese a la expectación, el caballo arribó en la séptima posición y horas después se confirmó que había sufrido una lesión.

El copropietario del ejemplar, Cristian Viola, informó a Meridiano Web que a Tuco Salamanca se le fracturó el casco, una situación que requiere un largo periodo de recuperación. Hasta ahora, el caballo argentino tiene un récord de ocho actuaciones en La Rinconada, con tres triunfos, dos de ellos en pruebas selectivas.

