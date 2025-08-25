Luego de cruzar la meta en ganancia en una de las pruebas selectivas de la gala hípica jinete profesional es sancionado

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 24 de agosto del 2025, se realizó la reunión número 32 del año en el hipódromo La Rinconada con una programación de doce interesantes carreras que incluyó siete pruebas selectivas de grado con motivo a la realización de la Gala Hípica de Caracas, con un 5y6 que volvió a brillar al máximo en su recaudación. El entrenador más destacado fue Carlos Luis Uzcátegui al tomarse la foto en tres oportunidades y asegurar de esta manera su primer meeting.

Por los jinetes Jaime “El General” Lugo saca ventaja de dos ante su más cercano rival al ganar por intermedio de los ejemplares: Special Element (Usa), Perfect La Combee (Usa) y la más importante de la tarde por intermedio de Padel en el Fundación de Propietarios Hípicos de Venezuela.

En la séptima carrera del programa hora de partida 3:30 pm, con una nómina de trece participantes que resultó una victoria para el ejemplar Parrillero en el Clásico Internacional “Sprinters” (GI) con la monta de José Alejandro Rivero. Dicho profesional se le cae el látigo a la altura de los 300 metros finales y no informó a las autoridades de dicho percance.

SANCIÓN POR NO INFORMAR:

“Vista la repetición de la prueba a través del Video, esta Junta de Comisarios pudo apreciar que el jinete JOSE RIVERO (PARRILLERO Nº08) en el poste de los 300 metros finales pierde el fuete, motivo por el cual esta Junta de Comisarios decide sancionar con MULTA al jinete JOSE RIVERO por no informar lo acontecido, todo de conformidad con lo establecido en el artículo Nº253 del Reglamento Nacional de Carreras.”

La pizarra quedo de la siguiente manera: Parrillero, segundo Dios Will (Usa), tercero Gran Alabama, cuarto Invader y quinto Perfect La Combee (Usa). El tiempo agenciado por el ganador fue de 73.1.