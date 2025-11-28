¡El Gran Datazo! El ejemplar que debes sumar al cuadro para superar a Cheeca Blue y Renacer

Suscríbete a nuestros canales

Como todas las semanas a medida que se acerca una nueva reunión de carreras tu escucha en los diferentes rincones del país conversaciones donde algunos hípicos manifiestan saberlo todo y que en la tercera válida se convertirá en un resultado sorpresivo.

Para muchos la carrera no sale entre la importada Cheeca Blue o en sus efectos hay otros que confían en la atropellada de Renacer, cabe destacar que ambos ejemplares son montados por jinetes profesionales que vienen de ganar en la pasada reunión en La Rinconada .

Información: Datos de última hora La Rinconada

Sin embargo, en las horas previas a la competición, ha emergido una nueva y sólida candidata que ha captado la atención de los expertos y apostadores. Este giro inesperado en las apuestas añade un elemento de emoción, lo que hace que la jornada de carreras sea aún más impredecible para todos los involucrados.

Como ya es sabido por todos, la bolsa a repartir adicional especial de esa carrera para yeguas nacionales e importados de cuatro años, ganadoras de una carrera es de $20.800.

La prueba está conformada por 11 participantes que en su mayoría se ganan una a las otras. Cabe destacar que el entrenador Carlos Luis Uzcátegui inscribió a la yegua Star Plus con la monta del jinete aprendiz que viene de ganar su primera carrera Samuel Yánez en la reunión 45.

Esta hija del semental Big Prairie en Corchea por Water Poet, es nacida y criada en el Haras La Orlyana. Pertenece al Stud “Yellowstone”. De acuerdo a sus ejercicios previos y como se ha visto en cancha se puede presentar como una posible sorpresa en carrera pareja.

Su actuación más reciente fue le pasado 16 de noviembre, carrera está en donde arribó en la cuarta casilla con la monta de Jaime Lugo en recorrido de 1.200 metros.

Carreras Pareja: Datos hípicos Sorpresa La Rinconada

Todo está listo y solo queda esperar el momento de la partida, cuando la adrenalina típica de las carreras donde hay muchos datos se haga presente en el emocionante recorrido de 1.300 metros. La anticipación se siente en el ambiente, con los aficionados al borde de sus asientos, listos para disfrutar de la rápida competencia que promete ser intensa y llena de sorpresas.