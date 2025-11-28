Kerly Ruiz y la razón por la que no celebra Navidad y Fin de Año con su hija

Suscríbete a nuestros canales

La conductora venezolana Kerly Ruiz contó en una reciente entrevista los difíciles momentos que ha vivido desde hace años. Y es que, la criolla no puede pasar Navidad y Año con Nuevo, su única hija, Gail Gómez Ruiz.

Kerly Habla sin filtros

La criolla que formar parte del popular programa “Siéntese Quien Pueda” de Univisión, contó que al separarse del padre de su pequeña, el influencer Irrael Gómez, debe dejar que ella también viva momentos únicos con él, como las fiestas de Navidad o el Día de Acción de Gracias.

La criolla que lleva años viviendo en Miami, Estados Unidos, aseveró que ya son 7 años que la pequeña Gail viaja a Venezuela en las fiestas decembrinas, para pasarla al lado de su progenitor. Un momento muy doloroso para Kerly, pero que lo entiende, como parte de memorias que debe tener su hija.

“A veces los jueces deciden esto. Yo hace 7 años lo estoy viviendo. Todas las Navidades y Fin de Año mi hija tiene que viajar a Venezuela a estar con su papá. Pero yo también tengo que ponerme como madre y decir ok, todo el año Gail está conmigo, también es el deber como su papa”, comentó.

En este sentido, indicó que su hija siempre le ha manifestado querer coleccionar momentos únicos con Irrael.

Fue en el año 2015 que Ruiz y Gómez sellaron su amor frente a Dios, en una boda celebrada en Estados Unidos. El 18 de enero del 2017, recibieron a la niña y en agosto de eso mismo año, anunciaron su divorcio.

Un amor único

Para Kerly la llegada de su hija es el momento más importante y especial de su vida, son casi inseparables y siempre se les ve en redes sociales coleccionando recuerdos únicos. La niña tiene el carisma de su madre.

“Hija me enseñaste a ser una mujer más madura, más fuerte y nada me derrumba, nada ni nadie me hace llorar porque soy fuerte, decidida, independiente, trabajadora, luchadora y todo por ti”, expresó la conductora hace meses en Instagram.