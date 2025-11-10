Así se prepara Kerly Ruiz para los Latin Grammy 2025

Suscríbete a nuestros canales

La presentadora y modelo venezolana Kerly Ruiz se prepara para todo lo que será los premios Latin Grammy 2025. La criolla posteó en Instagram el cambio de look que se realizó, para la gala del próximo jueves 13 de noviembre.

Rumbo a Las Vegas

Ruiz se fue hasta donde su estilista de confianza Enrique Guzmán, para cambiar el tono de su cabello y salir radiante en la ceremonia musical.

El tono escogido por Kerly y su equipo fue smoked brunette, ideal para destacar sus facciones y color de piel canela.

"Lista para el Latin Grammy. Saliendo a Las Vegas con mi nuevo color", escribió en Instagram, despertando múltiples mensajes de halagos.

Un momento de emoción en la carrera de la criolla, quien trabaja con éxito en el programa "Siéntese quien pueda", de Univisión.

Más venezolanos

A Kerly se une otros populares venezolanos como Marko Música, Migbelis Castellanos y Chiquinquirá Delgado, en la parte de conducción.

Mientras, que en la parte musical Akapellah, Elena Rose y Joaquina tendrán presentaciones musicales y están nominados en varias categorías.