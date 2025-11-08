Farándula

Otro artista venezolano se suma a Elena Rose y Joaquina para cantar en los Latin Grammy 2025

Los venezolanas continúan conquistando cada espacio en la industria musical 

Por

Kleimar Reina
Viernes, 07 de noviembre de 2025 a las 08:56 pm
Otro artista venezolano se suma a Elena Rose y Joaquina para cantar en los Latin Grammy 2025
A pocos días de otra edición de los Latin Grammy el rapero venezolano Akapellah fue confirmado para presentarse en la ceremonia de entregas de premios.

El criollo se une junto a otras estrellas de la música para celebrar los mejores lanzamientos durante el último periodo desde el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. De igual manera, otros venezolanos asistirán a los Latin Grammy 2025 en sus distintas facetas.

Akapellah, es uno de los raperos que ha puesto el género en la escena musical, con años de trayectoria su legado ha inspirado a nuevas generaciones de jóvenes a través de sus letras e historia de vida que es un ejemplo de trajo y esfuerzo.

Nominaciones de Akapellah en los Latin Grammy

Akapellah cuenta con dos nominaciones en los Latin Grammy:

  • Mejor Álbum Pop Contemporáneo: "En Las Nubes - Con Mis Panas"
  • Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina: "Orión"

