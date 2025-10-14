Latin Grammy 2025: artistas confirmados que prenderán el escenario

Suscríbete a nuestros canales

La Academia Latina de la Grabación encendió los ánimos al revelar este 14 de octubre por fin el primer tridente de estrellas que actuarán en la gala del Latin Grammy 2025.

Con nombres que mezclan leyendas, apuestas emergentes y gigantes de la música latina, esta edición promete convertirse en una de las más memorables de los últimos años.

¿Quiénes cantarán en los Latin Grammy 2025?

Desde Pepe Aguilar, Gloria Estefan y Los Tigres del Norte, hasta jóvenes con proyección como Aitana, DannyLux y Carín León, la lista refleja un panorama variado y lleno de contrastes. También destacan Iván Cornejo, Kakalo, Morat y Liniker.

No podía faltar la sorpresa esperada: Raphael, quien será homenajeado como Persona del Año 2025, formará parte de las presentaciones oficiales, cerrando con broche de oro una jornada de reconocimientos y actuaciones legendarias.

La ceremonia oficial se transmitirá el 13 de noviembre de 2025, desde el MGM Grand Garden Arena, con cobertura de TelevisaUnivision y una antesala que promete calentar los motores horas antes del inicio.

Voces icónicas en los Latin Grammy

El cartel confirmado sin duda alguna, está cargado de historia. Gloria Estefan, nominada al Álbum del Año y Mejor Álbum Tropical Tradicional, agregará glamour y peso histórico. Por su parte, Pepe Aguilar representará lo tradicional con su potente presencia ranchera.

Por el lado contemporáneo, Aitana llega con dos nominaciones, mientras que DannyLux e Iván Cornejo aportan el sabor urbano mexicano. Carín León ha acaparado tres nominaciones y promete traer su fuerza al escenario grande.

Morat, con su estilo pop-rock latino, también aparece como apuesta segura para encender al público. Y no menos importante, Liniker llega con seis nominaciones, incluidas Grabación del Año y Álbum del Año, consolidándose como una de las voces más prometedoras del momento.